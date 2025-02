Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 25

É o penúltimo dia da Lua Minguante e a semana está só começando. Nesta terça-feira, dia 25, o astral traz oportunidade para finalizar coisas, aproveitando o clima da fase mais minimalista da patroa das marés, mas já em compasso de espera para a Lua Nova que acontece na quinta-feira, dia 27. Parece simples, mas essa mistura de passadismo e futurismo, na verdade, pode não ser tão fácil de digerir!

Neste segundo dia útil da semana, historicamente dedicado ao planeta guerreiro Marte, a introspectiva Lua Minguante fica ainda menos iluminada, ingressando no futurista signo de Aquário. Então, no simbolismo celeste tem tudo isso misturado: batalha, finalização de ciclos e olhar para o futuro. Parece contraditório? Pois é mesmo! Mas como nada é à toa nessa vida, então vamos analisar tudo com mais calma e seguir em frente sem ímpetos explosivos, por favor!

O bom é que, para ajudar a perceber as coisas que precisam de um ajuste fino bem estruturado, o detalhista Mercúrio abraça o exigente Saturno, ambos no signo de Peixes. Nas águas mais sensíveis e psíquicas do zodíaco, essa dupla ajuda a aparar as arestas que surgem por conta do medo e da confusão mental.

Então, sabe aquele projeto que só irá para frente quando você deixar de lado as inseguranças e abraçar a tarefa com unhas e dentes? É nele mesmo que você deve focar! Por isso, não se perca em enrolações e nem postergue prazos mais uma vez, ainda que a tentação seja grande. Deixe os detalhes superficiais para trás e concentre-se nos pequenos pontos que realmente farão a diferença.

E é assim que finalizar o passado abre espaço para começar o futuro, com um toque pessoal dado pela coragem de ser você mesmo! Aliás, em plena temporada do Sol pisciano, esse encontro do pequeno Mercúrio com o senhor dos anéis do Sistema Solar é bastante providencial para que cada um, a seu modo, possa vencer aqueles obstáculos que parecem intransponíveis, mas que no fundo são apenas armadilhas da mente!

Quer saber? Deixe fluir e curta mais o caminho!

Observe: muito próxima ao Sol, a Lua Minguante já está de difícil visualização, ascendendo ao Leste somente na manhã da quarta-feira, dia 26. Chegando ao céu quase às 4h30, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Capricórnio. Ficando visível até o amanhecer, a rainha da noite se aproximará gradualmente da longitude de Albali, a estrela Epsilon da Constelação de Aquário.

Áries: preste atenção nas pessoas que apoiam as suas ideias, ariano. É preciso cercar-se de quem está sempre ao seu favor.

Touro: planeje-se melhor, taurino. O céu pede mais olhar para o futuro e disciplina para assumir compromissos.

Gêmeos: seja flexível em suas ideias, geminiano. O céu pede para você abrir espaço para rever crenças e valores.

Câncer: olhe para dentro e não tenha medo de mudar, canceriano. É preciso vencer os seus medos e seguir em frente.

Leão: negociar melhor as suas parcerias, leonino. É hora de se comunicar com destreza para conseguir o que você quer.

Virgem: concentre-se no seu dia a dia e faça as coisas acontecerem, virginiano. O momento é de criatividade e produtividade.

Libra: é hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, libriano. Não tenha medo de ousar.

Escorpião: concentre-se no que é essencial, escorpiano. É preciso estar bem com você mesmo para agir de forma mais leve.

Sagitário: você está com a mente acelerada, sagitariano. Cuidado com a falta de foco e de concentração.

Capricórnio: organize as suas finanças, capricorniano. O céu pede para você seguir em frente de forma mais estruturada.

Aquário: use a intuição a seu favor, aquariano. Cuidado com as decisões e julgamentos precipitados.

Peixes: dê prioridade ao seu bem-estar, pisciano. Evite desgastes desnecessários e valorize as suas necessidades emocionais.