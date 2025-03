Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 25

O que é ser sábio para você? E ser inteligente, o que significa? Nesta terça-feira, dia 25, o céu pede mais estratégia e olhar crítico para o futuro, mas sem deixar a sensibilidade de lado. Essa combinação acontece por conta do aspecto fluido entre Mercúrio, o patrono do pensamento racional, com o poderoso Plutão, o rei do submundo.

Por isso, é hora de ser ágil de raciocínio, mas sem sucumbir à superficialidade. Aliás, muito pelo contrário: o céu quer mergulhos mais profundos, capazes de revelar as sutilezas da alma. Afinal, quando o pequeno notável planeta-anão – habitante das extremidades do Sistema Solar – é ativado, as surpresas podem emergir, justamente para revelar algum ângulo de visão ainda pouco explorado.

Atualmente, Plutão está nos revolucionários e científicos domínios do signo de Aquário. Como sua órbita é bastante irregular, levando muito tempo para avançar pelo zodíaco, o belo e temido planeta-anão está só começando a sua incursão pelos domínios aquarianos, já que ficará nessa faixa do zodíaco até 2044. Até lá, deve testar os limites da ciência e do conhecimento racional sobre o Universo.

E é justamente nesse limiar entre a realidade objetiva e o conjunto de crenças que move todo ser humano que o céu parece querer jogar mais luz. E não somente para revelar novas formas de lidar com essa dualidade – que, sem dúvida, é das mais complexas -, mas especialmente para evocar o uso da inteligência para encarar a fé.

Por isso, é preciso fazer aquele ajuste fino no equilíbrio entre o ceticismo e a religião, entre o pragmatismo e a busca por ideais elevados. Até porque, ainda nesse contexto, a Lua Minguante lança um sorriso aberto ao gigante patrono das grandes lideranças, Júpiter. E a rainha da noite está mais poderosa do que nunca, mesmo em seu momento de menor iluminação, pois já caminha para eclipsar o Sol, em um Eclipse Solar Parcial, no próximo sábado, dia 29.

Então, é preciso acreditar, mas sem se deixar levar por histórias sem propósito. É para depositar a fé, mas não para seguir líderes de natureza duvidosa. O astral pede mais ciência na religião. E também mais fé de que o ser humano pode conhecer a natureza para tornar-se melhor a cada dia, em vez de criar tecnologias excludentes. Abrace a razão, mas acredite no amor!

Observe: já se aproximando dos 10% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois das 3h da manhã da quarta-feira, dia 26. Em meio à Constelação do Capricórnio, a rainha da noite estará alinhada a Sadalsuud, a estrela Beta da Constelação de Aquário, ficando visível até o amanhecer.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: compartilhe suas ideias com quem vale a pena, mas evite se expor demais, ariano. É preciso notar melhor quem está à sua volta.

Touro: invista na sua carreira e exerça a liderança de forma sábia, taurino. Faça boas alianças, evitando os enganos.

Gêmeos: esteja aberto à diversidade de visões e opiniões sobre um mesmo tema, geminiano. É hora de evitar conclusões precipitadas.

Câncer: esteja aberto às novas influências e possíveis mudanças, canceriano. É hora de você virar páginas com consciência.

Leão: invista no diálogo e evite teimar pelo que não vale à pena, leonino. O céu pede mais acordos e mais diplomacia.

Virgem: mantenha uma rotina saudável e não dê espaço para quem não ajuda, virginiano. É hora de evitar a ansiedade.

Libra: é preciso saber se posicionar, mas sem entrar em conflito com outras pessoas, libriano. O céu pede mais harmonia e conforto.

Escorpião: é hora de vencer os obstáculos emocionais e colocar para fora as suas demandas mais íntimas, escorpiano. É preciso olhar para frente e para dentro ao mesmo tempo.

Sagitário: aprenda mais com as pessoas à sua volta, sagitariano. É hora de trocar ideias e evoluir junto aos outros.

Capricórnio: cuide das suas finanças e dos seus valores, capricorniano. É preciso estar atento ao que é prioridade para você.

Aquário: tome atitude, mas use a sensibilidade para calcular os seus passos, aquariano. É preciso saber lidar com o novo.

Peixes: invista na sua espiritualidade, pisciano. É hora de você entender as suas necessidades pessoais para poder crescer em um nível amplo.