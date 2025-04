Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 22

O retorno do feriadão tem Lua Minguante e astral com doses extras de reflexão. No céu desta terça-feira, dia 22, a rainha da noite já está pouco iluminada, avançando pelo signo de Aquário, pedindo mais sabedoria ao engatar um belo e harmonioso trígono com Júpiter, o maioral dos planetas no Sistema Solar.

Como símbolo da expansão, Júpiter é o patrono das lideranças, do conhecimento e também da religião. Assim, é como se a matriarca das marés e grande mãe da vida na Terra jogasse a sua já fraca luz sobre o real significado da religião, da espiritualidade e de seus líderes. Dessa forma, a volta ao trabalho tem um pouco de nostalgia, após a Páscoa e depois da despedida do líder máximo da Igreja Católica, o Papa Francisco.

Como o que acontece na Terra sempre conversa com o que está no céu, e vice- versa, o tom idealista jupiteriano tem total sentido para embalar a vida mundana dos que têm na figura papal a imagem de um líder. Independente da fé ou crença pessoal de cada um, a despedida de Jorge Mario Bergoglio, seu nome de batismo antes de tornar-se o 266º Papa da Igreja Católica, tem um caráter simbólico de abrangência inter-religiosa.

Em seu testamento, ele pediu “o túmulo deve estar na terra; simples, sem decoração particular e com a única inscrição: Franciscus”. É tudo o que o homem que dedicou a vida ao sacerdócio desejou. E isso diz muito sobre a liderança de alguém cuja última missão em vida, depois de brigar com a saúde fraca já há um bom tempo, foi rezar a sua derradeira missa. Tudo isso em pleno feriado que representa a segunda data mais importante no calendário cristão.

Em meio aos ovos e às comilanças da Páscoa, lembrar que espiritualidade sincera se dá na simplicidade, é quase um ato revolucionário. Talvez seja esse o maior legado de um líder religioso que tinha formação jesuíta e atitudes consideradas progressistas em relação aos seus pares. E é assim que sua despedida lembra que, em meio à paisagem e à arquitetura cheia de opulência do Vaticano, a fé combina com a simplicidade.

Pois, afinal, a vida aqui na Terra é extremamente democrática em relação à sua finitude. E é a partir disso que manter-se simples é um ato supremo de grandiosidade da alma!

Observe: com menos de 30% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega somente de madrugada no céu. Ascendendo ao Leste pouco antes das 2h da manhã da quarta-feira, dia 23, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Aquário. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural chegará à mesma longitude de Enif, a estrela Epsilon da Constelação do Pégaso, ficando depois visível até o amanhecer.

Áries: pense no futuro, mas não perca a referência do presente, ariano. É preciso construir as coisas com mais planejamento.

Touro: cerque-se de gente com vontade de realizar, taurino. O céu pede para você ter mais consciência sobre os seus objetivos.

Gêmeos: você está reflexivo e bastante aberto para novos conhecimentos, geminiano. Troque com as pessoas à sua volta.

Câncer: você está profundo, canceriano. O momento pede mais ousadia para virar páginas e desapegar.

Leão: preste atenção em quem está à sua volta e invista no diálogo, leonino. O momento pede mais senso de parceria.

Virgem: invista no cotidiano e procure fazer tudo de forma prática, virginiano. O céu pede mais autocuidado.

Libra: esteja atento às oportunidades para manifestar o seu ponto de vista, de maneira simpática e original, libriano. Só cuidado com possíveis excessos.

Escorpião: dê mais atenção ao seu bem-estar íntimo, escorpiano. É preciso estar atento à sua capacidade de silenciar a mente e apaziguar o espírito.

Sagitário: ouça mais e fale menos, sagitariano. O céu pede uma comunicação mais intuitiva, com interações mais diretas.

Capricórnio: faça o que precisa ser feito e siga em frente, capricorniano. É preciso se organizar para investir o seu tempo de forma produtiva.

Aquário: tenha mais atitude, mas sem ser individualista, aquariano. É preciso contemplar diferentes opiniões e visões para seguir em frente.

Peixes: mantenha a mente serena para levar bem os compromissos do dia, pisciano. O céu pede mais calma para colocar a vida em ordem.