Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 21

Nesta terça-feira, dia 21, a Lua Minguante está intensa, densa e profunda. Chegando ao aspecto exato onde formará um ângulo reto em relação ao Sol, a rainha da noite encontra sua fase mais introspectiva, nos transformadores domínios do signo de Escorpião. Para completar, o Sol atinge o ponto exato onde formará uma conjunção com o sombrio Plutão, no futurista signo de Aquário.

Descoberto em 1930, Plutão foi Identificado como regente astrológico do signo de Escorpião por conta da afinidade simbólica. O deus romano que o batizou – que equivale a Hades, entre os gregos – é o patrono do submundo e do poder que, de tão intenso, é invisível. De acordo com o mito, Hades herdou o mundo dos mortos depois de vencer a guerra contra o seu terrível pai, Cronos (Saturno, entre os romanos), o deus do tempo que devorava os filhos.

Como a disputa foi vencida junto aos seus dois irmãos, Zeus e Poseidon (Júpiter e Netuno, na correspondência mitológica romana), foi preciso dividir o mundo para que cada um pudesse ter o seu reinado. Assim, Zeus ficou com o Monte Olimpo e passou a reinar o céu, Poseidon ganhou os mares e oceanos e, por fim, restaram as entranhas da Terra para Hades. Dessa maneira, o mais enigmático e antissocial dos irmãos passou a legislar sobre as sombras e o destino dos mortos.

Conhecido pela frieza aparente, Hades também era dotado de paixões fulminantes. E foi por conta de um desses ímpetos passionais que subiu à Terra para raptar Perséfone, a bela filha da grande mãe Deméter, com quem o deus veio a se casar. E foi assim, com um misto de violência, medo e passionalidade, que Hades se tornou tão poderoso quanto misterioso. E logicamente temido, muito temido!

Com esse simbolismo tão rico, o ciclo do Sol aquariano este ano ganha contornos especialmente escorpianos, com a Lua Minguante sinalizando a necessidade de assimilação de que um novo ciclo está por vir, mas não sem antes cobrar uma boa dose de desapego. Por isso, este segundo dia útil da semana pede mais reflexão e transformação interna. É para despir-se do que ainda pode estar pesando demais para tornar o futuro e os novos planos mais leves.

Respire fundo, encontre sabedoria no seu ponto de equilíbrio interno e siga em frente! O universo sempre traz luz para quem a busca com esclarecimento.

Observe: com metade do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste depois das 23h20, ficando depois visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 22. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite chegará próxima à longitude de Toliman, a estrela Alfa da austral Constelação do Centauro.

Áries: você está intenso, ariano. Procure agir com equilíbrio e racionalidade para evitar radicalismos.

Touro: dê atenção às pessoas e saiba ouvir mais, taurino. O momento pede mais trocas e união com pares.

Gêmeos: mantenha o foco no trabalho e na rotina, geminiano. O dia pode ser bastante atribulado, então é importante manter o equilíbrio.

Câncer: é hora de saber se expressar e de se posicionar de forma firme, canceriano. Use o seu poder de persuasão e até de sedução de forma positiva.

Leão: cuide da sua intimidade e vida afetiva, leonino. O céu pede mais atenção com as pessoas mais próximas.

Virgem: mantenha a concentração, virginiano. É importante ter a mente serena para ponderar diferentes possibilidades.

Libra: seja mais objetivo em relação aos pontos onde você concentra a sua atenção, libriano. É preciso economizar tempo e energia.

Escorpião: a sua intuição está afiada, escorpiano. É hora de usar a sua sensibilidade para caminhar com mais confiança.

Sagitário: cuide da sua saúde e do seu bem-estar em um nível amplo, sagitariano. O céu pede mais equilíbrio interno.

Capricórnio: pense no futuro, capricorniano. É hora de se preparar para o que está por vir, sem perder a mão do que está em andamento.

Aquário: planeje-se e invista na sua carreira, aquariano. Só tenha cuidado para direcionar o seu poder pessoal de forma consciente.

Peixes: você está reflexivo, pisciano. Procure aprender com os seus erros e lembre-se de que o futuro já está sendo construído.