Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 20

O tempo passa rápido e a prova disso é que nesta terça-feira, dia 20, o Sol chega à porção do céu que marca o mês de transição da primavera para o verão, no Hemisfério Norte, e também do outono para o inverno, no Hemisfério Sul. Com isso, o nosso astro-rei adentra os domínios do signo de Gêmeos.

Por marcar o período de transição entre estações climáticas, Gêmeos é considerado um signo Mutável, de acordo com a classificação da metafísica astrológica. Assim como os demais signos Mutáveis (Virgem, Sagitário e Peixes), Gêmeos é marcado pelo movimento do elemento ao qual foi atribuído: o Ar. Unindo a volatilidade do Ar com o caráter de transformação do clima, o simbolismo geminiano traduz o movimento, a comunicação, o aprendizado e o abstrato plano das ideias.

No Hemisfério Norte, de onde vem a matriz cultural greco-romana da astrologia ocidental, essa época do ano é marcada pelos ventos que vão e vem, tornando o clima instável e, ao mesmo tempo, ameno. Com a alternância entre chuvas esparsas e a temperatura esquentando aos poucos, muitas espécies de pequeno porte tendem a buscar abrigo em diferentes pontos da natureza. A partir da observação dessa movimentação, surge a interpretação cultural do dinamismo geminiano.

No céu, o conjunto estelar que batiza signo zodiacal de mesmo nome , a Constelação de Gêmeos, representa dois míticos irmãos que dividem a mesma mãe, mas são de pais diferentes. De acordo com o mito, a bela e mortal Leda foi seduzida por Zeus. Para isso, o deus dos deuses e líder máximo do Monte Olimpo se transformou em um cisne. Grávida de seu marido, o mortal rei de Esparta, Tíndaro, Leda engravidou pela segunda vez e, assim, os gêmeos mais famosos da história se tornaram inseparáveis. Castor era mortal e Pólux, imortal. Para não separar os irmãos, diferentes versões da história relatam suas aventuras entre os deuses e os humanos.

Dessa maneira, esta terça-feira chega para trazer diversidade, comunicação exacerbada e muita oportunidade de experimentação. E, como a Lua Minguante ingressa nas também Mutáveis águas de Peixes, o astral está tão instável quanto dinâmico. Por isso, não perca a oportunidade de ouvir e ser ouvido, aproveitando a deixa para lembrar que, na vida, é preciso ter jogo de cintura e flexibilidade para circular entre os mais diversos mundos!

Observe: com pouco cerca de 40% de iluminação, Lua Minguante aponta no horizonte Leste por volta da 0h30 da quarta-feira, dia 21. Em meio às estrelas da Constelação de Aquário, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também se aproximará da longitude de Markab, a estrela Alfa da Constelação do Pégaso.

Áries: a sua sensibilidade está em alta, ariano. Esteja preparado para surpresas e saiba dançar conforme a música.

Touro: pense no futuro, mas evite a dispersão em relação ao dia a dia, taurino. É preciso avançar, mas sem ansiedade.

Gêmeos: receba o Sol no seu signo celebrando os seus planos futuros, geminiano. Planeje-se e invista na sua carreira.

Câncer: é hora de ser mais discreto e reflexivo, canceriano. O momento pede mais atenção em relação aos seus pensamentos e planos para o futuro.

Leão: você está profundo, leonino. Aproveite para prestar atenção nas pessoas e perceber quem é que corresponde à sua confiança.

Virgem: invista em acordos e parcerias, virginiano. É preciso saber compartilhar e trocar com as pessoas à sua volta.

Libra: evite dispersões, libriano. É preciso estar atento às suas necessidades mais básicas para organizar a sua agenda.

Escorpião: mantenha o otimismo, escorpiano. É preciso investir nas coisas certas e avançar de forma consistente.

Sagitário: cuide da sua vida íntima, sagitariano. É preciso dar atenção a quem está mais próximo.

Capricórnio: mantenha a concentração, capricorniano. Aproveite o momento para aprender coisas novas.

Aquário: cuide dos seus recursos, aquariano. É preciso dar atenção ao que é prioritário na sua vida nesse momento.

Peixes: use a sua intuição e tenha atitudes mais assertivas, pisciano. É preciso ter sabedoria para agir.