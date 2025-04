Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 1º

O dia é dedicado ao planeta patrono da iniciativa, Marte, é tempo de Lua Nova e início de mês. Bem, antes de cair em qualquer pegadinha de 1º de Abril, é sempre bom lembrar: o quarto mês de 2025 já chegou! Sim, o Réveillon já ficou para trás, assim como o Carnaval, o Ano Novo astrológico e até a primeira temporada de eclipses do ano já está deixando saudades. Então, não há como fugir da verdade, pois o tempo está passando rápido e até a Páscoa já está chegando!

Por isso, chega de adiar planos, pois é preciso fazer acontecer aqui e agora! Nesta terça-feira, o astral está dinâmico, comunicativo e cheio de oportunidades. A Lua Nova avança pelo zodíaco, passando do signo de Touro ao signo de Gêmeos. Ganhando corpo e iluminação, a rainha da noite pede dinamismo e versatilidade.

Sabe aquela capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo? Isso representa uma qualidade, na maior parte das vezes, mas também pode gerar ansiedade e trazer dificuldades. Afinal, ser multitarefa o tempo todo pode custar caro! E, em um mundo cada vez mais conectado, essa é uma realidade vivenciada por cada vez mais gente. Por isso, é preciso estabelecer limites para tornar essa prática algo saudável.

Especialmente no ambiente de trabalho e nas relações profissionais, o céu pede mais diálogo e menos papo para o ar. Pois conversa boa é aquela que acrescenta algo, em vez de somente chover no molhado, explorando clichês. Então, fuja do excesso de uso dos jargões corporativos e organize as ideias para ter mais foco. Seja multitarefa do seu jeito, no seu tempo, respeitando a sua natureza, para chegar onde você quer.

Porque o primeiro trimestre do ano já passou e o tempo não pára! E, sim, já é 1º de abril e isso não é uma mentira!

Observe: com pouco menos de 20% de iluminação, a Lua Nova estará próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará bem próxima ao Aglomerado das Plêiades (Messier 45), podendo ser vista até por volta das 20h30. Nesse meio tempo, a rainha da noite também ficará próxima à longitude de Mirfak, a estrela Alfa da Constelação de Perseu.

Áries: comunique-se de maneira empática e direta, mas sem ser rude, ariano. É necessário saber ouvir.

Touro: faça uma coisa e cada vez, taurino. É importante evitar o cansaço pelo excesso de atividades.

Gêmeos: use a sua intuição para chegar onde você quer, geminiano. Saiba conciliar razão e emoção para agir de forma mais assertiva.

Câncer: cuide das suas emoções e questões sutis, canceriano. O momento pede mais atenção aos detalhes do seu entorno.

Leão: expresse os seus pensamentos de forma clara, mas evite a exposição desnecessária, leonino. Cerque-se das pessoas certas.

Virgem: é hora de mostrar a sua capacidade de liderar, virginiano. Faça bons contatos e realize com mais planejamento.

Libra: seja mais flexível e ouça diferentes pontos de vista, libriano. O momento pede mais reflexão e revisão.

Escorpião: não tenha medo de olhar para dentro e fazer ajustes, escorpiano. O céu ajuda você a virar páginas.

Sagitário: comunique-se de forma aberta e sincera, sagitariano. Estabeleça relações sinceras e concretas.

Capricórnio: mantenha o foco no seu dia a dia para dar conta de tudo o que precisa ser feito, capricorniano. Não perca seus objetivos de vista.

Aquário: em meio à rotina corrida, separe um tempo para a reflexão, aquariano. É preciso saber dosar a responsabilidade com a leveza para encarar a vida.

Peixes: dê atenção à sua intimidade, pisciano. O seu universo interno está em ebulição, então é fundamental cuidar das suas emoções.