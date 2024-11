Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 19

Virginia Gaia 19/11/2024 - 2:18 Para compartilhar:

Chegou o grande dia em que o diminuto mais célebre do Sistema Solar muda de signo! Nesta terça-feira, dia 19, embalado pela Lua Cheia canceriana, o astral quer causar impacto pelo mínimo, mostrando a potência que as menores coisas podem ter para a grandiosidade da vida! E é sob esse contexto tão mágico quanto racional que Plutão muda sua morada zodiacal.

Deixando os domínios do signo de Capricórnio, por onde vem passando desde 2008, para adentrar nos territórios do signo de Aquário, onde ficará até 2044, o pequeno notável do Sistema Solar deixa o seu marco simbólico em evidência. Com órbita irregular e habitando a periferia do Sistema Solar, esse antigo planeta, que posteriormente foi rebaixado a planeta-anão, sempre dá o que falar.

Descoberto em 1930, em plena era de ouro da física e quando a astronomia e a astrologia já estavam completamente divorciadas, Plutão é mesmo um pequeno objeto que tende a causar grandes estragos. Na mesma época em que ele foi identificado, a ciência se deparava com as excentricidades da mecânica quântica e poder da energia nuclear. E, a partir daí, os conceitos de espaço e de tempo nunca mais foram os mesmos, com o florescimento da Teoria da Relatividade, de Albert Einstein.

É por esse motivo, aliás, que Plutão é simbolicamente muitas vezes relacionado a Shiva, o deus da destruição e constante renovação, na mitologia hindu. Com seus diversos braços e um tambor que toca o ritmo da passagem do tempo, Shiva é tão temido quanto belo, já que em sua forma como Shiva Nataraja ele dança triunfante sobre o mal. E é assim que o astral evoca um expurgo de ideias e pensamentos tóxicos relacionados ao conceito de poder.

Sob os ares aquarianos, Plutão promete subverter dinâmicas sociais, acelerando ainda mais a tecnologia e a comunicação ao passo em que também pode revelar os segredos mais obscuros com o avanço da ciência. Daqui até 2044, com certeza, sua presença será sentida na coletividade, da mesma forma que, ao concluir sua passagem por Capricórnio, o patrono dos temas tabu deixou sua marca de transformação na economia global, na gestão dos recursos naturais e em tudo o que permeia a intersecção desses dois temas.

Por isso, não adianta tentar resistir: a era da da comunicação ultra tecnológica veio para ficar! Então, abrace o melhor de tudo isso, mas sem perder o norte do que é saudável e construtivo no longo prazo!

Observe: com aproximadamente 80% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco depois das 22h30, ficando visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 20. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite estará alinhada também a Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Áries: cuide do seu bem-estar interno, ariano. É preciso controlar as emoções e estar atento às suas necessidades íntimas.

Touro: procure se comunicar melhor, taurino. O céu pede mais atenção e também paciências com as pessoas à sua volta

Gêmeos: é preciso ser mais assertivo, geminiano. O céu pede mais objetividade e foco para realizar mais.

Câncer: a sua intuição está em alta, canceriano. Mas é também preciso saber direcionar isso para a ação.

Leão: cuide do seu bem-estar em um sentido amplo, leonino. É preciso cuidar da sua espiritualidade, mas sem se sobrecarregar.

Virgem: é hora de ouvir mais e falar menos, virginiano. Busque boas companhias, mas dê prioridade para quem respeita sua individualidade.

Libra: exerça a sua liderança de forma bem direcionada, libriano. É preciso saber lidar com as pessoas.

Escorpião: dê mais valor ao conhecimento e menos às aparências, escorpiano. É preciso cuidar do que enriquece você internamente.

Sagitário: vire páginas sem medo, sagitariano. Só não esqueça de honrar as pessoas mais próximas.

Capricórnio: é hora de ser justo e compartilhar vitórias, capricorniano. O céu pede mais atenção às suas parcerias.

Aquário: é hora de se concentrar mais na sua rotina e trabalho, aquariano. Seja produtivo, mas evite desgastes desnecessários.

Peixes: é hora de usar o seu poder de persuasão de forma útil, pisciano. O momento pede mais atenção à sua capacidade de inovar.