Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 18

As temperaturas estão subindo, ao menos em boa parte do Brasil, mas a contagem do calendário das estações do ano já aponta para o período de transição do verão para o outono, no Hemisfério Sul, e do inverno para a primavera, no Hemisfério Norte. Com isso, nesta terça-feira, dia 17, o Sol deixa os domínios do signo de Aquário para ingressar nas águas em movimento que inspiram o signo de Peixes.

Essa mudança zodiacal se baseia em uma geometria que começou a ser delineada desde a antiga Suméria. A partir da observação de que o clima na Terra era bem marcado em quatro grandes estações e que a posição do Sol nas transições entre elas, em fenômenos conhecidos como Solstícios e Equinócios, dividia o céu em quatro partes iguais, surgiu o zodíaco. Para medir as fases dessas estações climáticas em três partes – o começo, o ápice e a transição para a próxima estação – surgiram os signos zodiacais.

Diferente das constelações, os signos dividem a eclíptica – o caminho aparente do Sol em relação ao fundo de estrelas, na perspectiva do observador terrestre – em 12 partes iguais, que correspondem a três fases para cada uma das quatro estações climáticas do ano. A partir dessa matemática celeste – que fica mais fácil se o leitor lembrar das aulas de trigonometria na escola – passou-se a observar não somente o clima, mas também na interação do homem com a natureza.

Assim, o signo de Peixes representa o último doze-avos da eclíptica. Refletindo a última etapa da Terra em torno do astro-rei, antes do Equinócio Vernal e do ano-novo astrológico no mês de março, o simbolismo pisciano toca os temas mais profundos e sutis da alma humana. A espiritualidade, o psiquismo, a intuição, a arte e a saúde mental são assuntos tipicamente piscianos. Da mesma forma, a compaixão, a idealização, a cura e a coletividade também encontram eco nesse pedaço tão especial do zodíaco.

Em todos os indivíduos, o Sol pisciano iluminará a área regida pelo signo de Peixes em cada mapa astral . Para os piscianos, será a hora de celebrar o retorno solar, marcando um novo ciclo de vida. Já para os ânimos sociais e coletivos, será a hora de levar mais luz aos temas piscianos. Que tal então refletir sobre como podemos tornar a vida em sociedade mais leve e saudável para todo mundo? Lembre-se: cuidar do outro também pode significar fazer um bem para você mesmo!

Observe: com pouco mais de 60% de iluminação, a Lua Cheia surge no horizonte Leste pouco depois das 22h. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite ainda está alta no céu quando será encoberta pelos raios solares, ao amanhecer da quarta-feira, dia 19. Ao longo desse período, o nosso satélite natural se aproxima da longitude de Chow, a estrela Beta da Constelação de Serpens.

Áries: o céu está cheio de intensidade e de sensibilidade para você, ariano. Vá com calma e só tenha cuidado para não transbordar!

Touro: ouça mais e fale menos, taurino. É hora de fazer bons acordos e estar próximo de quem você mais gosta.

Gêmeos: o seu poder de persuasão está em alta, geminiano. Use a sua capacidade mental para convencer as pessoas do que você quer.

Câncer: aproveite o dia para fazer algo por você, canceriano. Cuide do seu bem-estar, mesmo que seja com algo simples e prático.

Leão: observe mais antes de agir, leonino. É hora de você buscar compreender mais as suas sutilezas para tomar decisões.

Virgem: preste mais atenção no seu entorno para interagir com as pessoas, virginiano. O céu pede mais flexibilidade.

Libra: coloque os seus planos em prática, libriano. É preciso agir de forma prática, gerindo bem os seus recursos.

Escorpião: cuide de você e siga em frente, escorpiano. É hora de agir com mais confiança para chegar onde você quer.

Sagitário: procure manter a mente serena e o sono em dia, sagitariano. A semana ainda está no começo e você precisa cuidar de você.

Capricórnio: esteja nos mais variados ambientes, mas sem se estressar à toa, capricorniano. Busque agir com assertividade.

Aquário: planeje-se, aquariano. É hora de investir na sua carreira e de fazer bons contatos profissionais.

Peixes: receba o Sol com alto astral, pisciano. É hora de celebrar um novo ciclo, reforçando a fé no que está por vir.