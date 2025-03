Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 18

Se a sua semana não começou com tudo, então nesta terça-feira, dia 18, o céu aprofunda ainda mais o clima de reflexão e de renovação. Depois de ser eclipsada, na última sexta-feira, dia 14, a Lua Cheia avança pelo signo de Escorpião, onde engata um harmonioso trígono – um ângulo de 120° – com Marte, o planeta patrono da iniciativa.

Com isso, o céu convida realmente aos fortes de coração para rever, repensar e, especialmente, recomeçar o que ficou lá atrás, mas ainda faz sentido no presente. Isso porque, embora os eclipses continuem recebendo atenção, pouca gente lembra de analisá-los de forma ampla. E a primeira coisa é: a ordem na qual os eclipses acontecem importa!

Como esses belos fenômenos astronômicos acontecem sempre em pares, a sua sequência é relevante do ponto de vista simbólico. E isso é sentido, especialmente, no período entre eclipses, como o que há no astral desses dias. Nesta temporada, primeiro tivemos o Eclipse Lunar Total, fazendo com que a Lua ficasse com sua superfície sem receber toda a luz solar por alguns instantes.

Como a rainha da noite tem mais relação com a memória e a ancestralidade, o seu eclipse tende a trazer temas do passado para que sejam repensados. Dessa maneira, até que aconteça o Eclipse Solar Parcial, no próximo dia 29, muitas situações que ainda demandam ajustes podem ressurgir. Então, quando o astro-rei for eclipsado, haverá a oportunidade para um renascimento ou o despertar de uma nova consciência, permitindo novos começos.

Tendo isso em mente, encare então esta Lua Cheia pós eclipse em harmonia com o guerreiro Marte para ter mais atitude! Algo ou alguém está pedindo uma segunda chance? Não tem problema! Relevar e repensar é da vida, mas vale lembrar que todo repeteco só tem sentido se for para fazer algo diferente!

Lembre-se: reviver é sábio, mas não vale insistir nos mesmos erros querendo obter algo novo!

Observe: com cerca de 80% de iluminação, a Lua Cheia surge no horizonte Leste pouco antes das 21h. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite se aproxima da longitude de Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens, ficando visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 19.

Áries: você está intenso e cheio de capacidade de realização, ariano. Siga em frente sem medo, só tomando cuidado com a ansiedade.

Touro: ouça mais as pessoas e observe as suas reações, taurino. O momento pede mais foco nas ações práticas de quem você confia.

Gêmeos: dê atenção ao seu dia a dia, geminiano. É preciso saber trabalhar em equipe, evitando palavras fora de hora.

Câncer: seja criativo, canceriano. O céu ajuda você a mostrar o que você tem de melhor, mas é preciso saber agir de forma leve e bem direcionada.

Leão: esteja atento às suas necessidades íntimas, leonino. É preciso cuidar da sua vida pessoal, buscando maneiras de manter o bom-humor.

Virgem: expresse os seus sentimentos, mas tome cuidado com exageros, virginiano. É preciso saber falar a coisa certa, no momento oportuno.

Libra: é importante manter o foco para chegar onde você quer, libriano. O céu pede mais atenção às suas prioridades.

Escorpião: é hora de agir, escorpiano. Seja mais enérgico e também mais objetivo para atingir os resultados que você quer.

Sagitário: é preciso equilibrar o seu bem-estar psíquico, sagitariano. É fundamental que você entenda as suas necessidades emocionais.

Capricórnio: faça acontecer junto às pessoas que realmente interessam, capricorniano. É hora de você priorizar a qualidade e não a quantidade.

Aquário: pense no longo prazo, aquariano. É preciso construir o seu futuro, mas de maneira mais consciente.

Peixes: seja flexível e contemple diversos pontos de vista, pisciano. Tenha cuidado com a teimosia para poder ouvir mais as pessoas.