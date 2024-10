Horóscopo: Saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 15

Virginia Gaiai Virginia Gaia https://istoe.com.br/autor/virginia-gaia/ 15/10/2024 - 1:40 Para compartilhar:

Se, no mundo, nunca houvesse quem estendesse a mão ao próximo, é bem provável que a humanidade não existisse mais. Nesta terça-feira, dia 15, o astral quer mais cooperação e atitude em prol de quem precisa. E isso não significa, necessariamente, caridade: às vezes, ajudar o outro é também uma forma de fazer bem a si mesmo.

No céu, a Lua Crescente avança pelo compassivo signo de Peixes e, no final da tarde, ingressa em Áries, os territórios zodiacais onde a iniciativa pessoal reina absoluta. E isso acontece embalado por uma belíssima harmonia entre o patrono dos relacionamentos, Vênus, com o onírico Netuno. Assim, dá para acreditar mais na capacidade de poder ajudar e ser ajudado. Ou, pelo menos, sonhar com dias melhores em boa companhia.

Sabe gente que tem atitude na hora de tornar a vida mais fácil para quem está passando por dificuldades? Essas pessoas são as que fazem da Terra um lugar melhor para se viver. Mesmo com os contrastes sociais, as guerras e as injustiças, há quem saiba ser gentil na hora certa. E nem sempre essa pessoa precisa fazer muito: basta a palavra certa, na hora certa, para mudar completamente a disposição de alguém!

O setembro amarelo já acabou e o outubro rosa mal começou, mas lembrar das necessidades menos óbvias de quem compartilha o cotidiano conosco é algo que deveria ser preto no branco, o ano todo! Ah, e o Sol está brilhando em Libra e daí é que o senso de justiça fica ainda mais elevado.

Por isso, pegue inspiração na natureza. Se os animais, as plantas e os elementos naturais não estivessem em harmonia de alguma maneira, as condições para a evolução humana estariam ameaçadas. Então, é hora de honrar a condição de espécie dominante com mais cooperação e harmonia. E, mesmo que as divisões geográficas e culturais tenham o seu peso, elas não deveriam se sobrepor ao princípio da sobrevivência em grupo.

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Peixes. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Diphda, a estrela Beta da Constelação de Cetus.

Áries: use a sua sensibilidade para interagir melhor com os outros, ariano. O céu pede mais intuição e menos cobranças.

Touro: você está mais sensível do que nunca, taurino. Só tenha cuidado para não acabar absorvendo demais dos ambientes que você frequenta.

Gêmeos: cerque-se das pessoas certas, geminiano. É preciso interagir com todos, mas ser seletivo sobre quem merece espaço na sua vida.

Câncer: planeje-se, canceriano. É hora de agir de forma estratégica, mas sem sucumbir à ansiedade.

Leão: ouça mais a voz da experiência, leonino. Procure agir de forma mais embasada, evitando também se indispor por pouco.

Virgem: preste mais atenção aos detalhes e evite se distanciar de quem mais apoia suas ideias, virginiano. O momento pede mais atenção aos seus pares mais fiéis.

Libra: mostre disposição para ajudar, mas saiba também estabelecer limites, libriano. É preciso saber interagir com ponderação.

Escorpião: você está agitado e bastante ansioso, escorpiano. O céu pede mais foco no seu dia a dia e também na sua saúde.

Sagitário: é hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, sagitariano. Mantenha a leveza e faça o que precisa ser feito.

Capricórnio: dê atenção à sua vida privada, capricorniano. É preciso ser mais detalhista junto às pessoas mais próximas.

Aquário: preste atenção nas suas palavras para não acabar aborrecendo alguém à toa, aquariano. O céu pede mais consciência sobre a sua comunicação.

Peixes: mantenha o foco, pisciano. É preciso saber administrar bem os seus recursos, tanto materiais como de tempo.