Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 15

Como anda a sua motivação? Se estiver temerosa ou titubeante, então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima! Pois é bem assim que está o astral desta terça-feira, dia 15, com muita coisa acontecendo no céu, em pleno dia da semana dedicado ao planeta vermelho, Marte.

Então, não adianta enrolar. E, se a preguiça bater, lembre-se de levá-la para bem longe! Aliás, é para mandar para o espaço uma palavra que tem estado muito na moda: procrastinação. E, olha, que nesses tempos de vida digital o que não faltam são oportunidades – e até boas desculpas – para enrolar na hora de fazer as coisas.

Quem dá o tom acelerado é a mãe da vida da Terra e patrona das marés, a Lua. Passando do signo de Escorpião para o signo de Sagitário, a rainha da noite forma uma belíssima harmonia com Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio. É pouco ou quer mais? Assim, querendo chamar a atenção, a Lua Cheia está soberana e quer botar todo mundo para trabalhar.

Mas não é só fazer por fazer. E nem fazer só por ansiedade. Não! É para acreditar, seguir em frente e ter a sensação de estar sendo útil para você mesmo e para o mundo. Porque é com senso de dever cumprido que as conquistas ficam mais gostosas e menos sofridas, mesmo que o caminho até elas seja árduo e cheio de etapas complicadas.

Entretanto, como nada é perfeito nessa vida, o nosso satélite natural logo encara uma oposição com Urano, mostrando que até para as mudanças mais radicais é preciso ter um pouco de serenidade para não abrir mão de coisas fundamentais. Por isso, seja também ponderado, mesmo que a empolgação possa levá-lo às decisões que chegam de sopetão.

Aliás, vale aproveitar todo esse embalo, lembrando também que estamos nos últimos dias do Sol no signo de Áries, para fazer uma nota mental: mais do que ter iniciativa e sair fazendo, é preciso saber para onde se está indo. Então, tenha um Norte e siga em frente, passo a passo. O Universo aponta caminhos para quem tem um motivo para caminhar!

Observe: com cerca de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascenderá ao Leste, por volta das 19h30. Na divisa entre a Constelação de Libra e a Constelação de Escorpião, a rainha da noite se aproximará da longitude de Toliman, a estrela Alfa da Constelação de Sagitário, ficando visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 16.

Áries: cuidado com a ansiedade, ariano. É hora de seguir em frente, respeitando as suas crenças, mas com serenidade.

Touro: faça as mudanças necessárias, mas sem se desesperar, taurino. O céu pede mais força e determinação.

Gêmeos: equilibre as suas necessidades e dialogue mais com os outros, geminiano. O céu pede mais sensibilidade nas suas relações.

Câncer: mantenha o foco no presente e faça mais coisas, canceriano. Evite sofrer por antecipação e siga em frente.

Leão: é hora de manter o otimismo e a empolgação em alta, leonino. O céu pede mais direcionamento para que você vá mais longe.

Virgem: dê atenção às suas questões mais íntimas e sensíveis, virginiano.O céu pede mais cuidado com o que é mais valioso para você.

Libra: é preciso ser estratégico com as palavras, libriano. Procure agir com empatia na hora de trocar com as pessoas.

Escorpião: concentre-se no que é essencial, escorpiano. É hora de você administrar melhor os seus recursos e crescer.

Sagitário: tenha mais atitude, mas cuidado com decisões unilaterais, sagitariano. Acredite na sua intuição e vá com calma.

Capricórnio: olhe para dentro e cuide da sua espiritualidade, capricorniano. É preciso entender melhor as suas questões íntimas.

Aquário: faça o que precisa ser feito, mas sem ligar muito para a opinião dos outros, aquariano. No entanto, evite entrar em conflitos à toa.

Peixes: planeje-se, pisciano. É preciso avançar com mais cuidado para saber onde você pode chegar.