Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 14

O céu pede mais atitude nesta terça-feira, dia 14. Afinal, o que você quer da vida? Para alcançar os seus objetivos, não tem jeito: é preciso encarar a realidade nua e crua e fazer acontecer! Sabe aqueles dias que tendem a dar um tapa na cara de quem faz corpo mole? Pois é assim mesmo!

Isso acontece porque a Lua Cheia, depois de passar a noite no signo de Câncer agarrada com o planeta patrono da guerra e da iniciativa, Marte, avança pelo zodíaco e ingressa no signo de Leão. Assim, sem medo e nem piedade, a rainha da noite amanhece cheia de si, desenhando uma geometria repleta de simbolismo para embalar a ousadia.

Então, é preciso abstrair as intimidações e encarar os desafios de frente. Entretanto, isso tudo também precisa vir acompanhado de uma certa dose de sedução, de persuasão e até de uma pontinha de doçura. E sabe por que? Bem, é que tanta força de realização também pode acabar gerando alguns ruídos por aí. Sim, pois quem sabe muito o que quer acaba, sem querer, incomodando os que não sabem o que querem e porque o querem.

Com perdão pelo trocadilho e jogo de palavras, é exatamente o que acontece. Por isso, esta terça-feira é para quem tem uma grande guerra pela frente, mas que no fundo não quer vencer ninguém além de si mesmo. E com consciência de que até isso pode incomodar muita gente. O que dá esse tom ao astral e que pode fazer com que alguns egos se estranhem é a tensão formada entre o relacional planeta Vênus e o sábio Júpiter. Como o par de planetas mais brilhante no céu noturno, eles tendem a rivalizar pelo posto de mais belo do Sistema Solar quando em mau aspecto.

Por isso, é hora de pensar se vale a pena competir por pequenos espaços! Sabe aquele tipo de gente que adora ser rei por um dia quando, na verdade, é tolo por toda uma vida? Sim, essas pessoas adoram brigar pelo que é insignificante. Então, evoque a nobreza do simbolismo leonino e seja maior que o Sol, mas com a simplicidade e a humildade de um mero grão de areia!

Observe: ainda praticamente toda iluminada, a Lua Cheia ascenderá ao Leste por volta das 20h. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Acubens, a estrela Alfa desse conjunto estelar. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também estará praticamente ao lado de Messier 44 (NGC 2632), o aglomerado estelar conhecido popularmente como Presépio ou Colméia.

Áries: seja mais você, mas vá com calma na hora de se comunicar, ariano. Você chegará one quiser sendo mais sutil.

Touro: é importante que você se sinta à vontade, mas na medida certa, taurino. É preciso ter autoconfiança sem parecer cheio de si.

Gêmeos: expresse os seus desejos de forma aberta e gentil, geminiano. É importante usar a boa argumentação, mas sem exageros.

Câncer: mantenha o foco e a calma, canceriano. O céu pede mais concentração para ir mais longe.

Leão: use o seu magnetismo pessoal de forma sutil, leonino. É hora de conquistar com gentileza.

Virgem: honre os próprios desejos e olhe para dentro, virginiano. É hora de avançar de forma harmônica com as suas emoções.

Libra: pense no futuro, libriano. Observe melhor as pessoas à sua volta para saber com quem contar.

Escorpião: é hora de ter mais responsabilidade, escorpiano. Evite confrontar as pessoas sem necessidade.

Sagitário: invista no aprendizado, sagitariano. É importante se desenvolver de forma bem estruturada.

Capricórnio: organize o seu tempo e o seu dinheiro para saber onde investir a sua energia, capricorniano. O momento pede desapego e ousadia.

Aquário: dê atenção às suas parcerias, aquariano. É preciso saber lidar com as pessoas de forma diplomática.

Peixes: mantenha o foco no dia a dia e trabalhe bem em equipe, pisciano. O céu pede mais serenidade nos temas cotidianos.