Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 13

“Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem” – diz uma das canções mais conhecidas da banda Barão Vermelho. No topo das paradas nacionais na década de 80, ela une o espírito rock and roll com uma letra que fala de ousadia, enaltecendo o papel das experiências intensas na vida. Nesta terça-feira, dia 13, o céu está um convite aos que sabem se jogar de cabeça nas coisas, mas sem perder o discernimento!

Isso tudo porque a combinação de símbolos na geometria celeste está realmente peculiar. A Lua Cheia avança em sua senda pelo zodíaco, ingressando no signo de Sagitário. Nos domínios do mítico arqueiro celeste, a rainha da noite logo engata uma bela harmonia com o trio formado por Vênus, Saturno e Netuno. Por isso, o astral quer ousadia, mas sem perder o foco e nem o rebolado.

Na metafísica astrológica, Vênus e Netuno estão entre os mais oníricos e idealistas do Sistema Solar. E ambos estão atualmente de mãos dadas no automotivado signo de Áries. Por sua vez, Saturno é a imagem da responsabilidade, do senso de realidade e da estrutura. Atualmente nos últimos graus do signo de Peixes e se preparando para ingressar nos domínios arianos a partir do próximo dia 25 de maio, o senhor dos anéis dá o tom de pé no chão em meio ao mundo da fantasia.

Dessa forma, o astral pede mais coragem para realizar, mas sem deixar de lado o bom senso. Quais são os seus desejos? O céu ajuda você a realizá-los, desde que os seus planos sejam palpáveis e, especialmente, que você esteja fazendo a sua parte para colocar as coisas em prática. Afinal, nada cai do céu e gente que já nasceu com tudo na vida ainda é exceção neste mundo cheio de desafios.

Com isso, fica mais fácil identificar as oportunidades para aproveitar o encontro do Sol, nosso astro-rei, com o revolucionário Urano e, a partir dele, dar asas aos desejos mais profundos e ambiciosos. Então, pergunte-se: o que você quer virar do avesso na sua vida? Deseje, planeje e siga em frente!

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 14. Nas dependências da Constelação de Escorpião, a rainha da noite estará bem próxima a Antares, a estrela Alfa que marca o coração do aracnídeo representado neste conjunto estelar.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: é hora de aprender e de ousar, ariano. Só tenha cuidado para não acabar sendo radical demais nas suas ideias.

Touro: você está profundo e sexy ao mesmo tempo, taurino. Aproveite para entender melhor as suas questões mais íntimas.

Gêmeos: saiba dialogar e negociar com as pessoas, geminiano. Evite a teimosia e as palavras muito duras.

Câncer: mantenha o foco nas atividades que realmente valem a pena, canceriano. O dia pode ser bem produtivo se você for mais objetivo.

Leão: seja criativo e coloque os seus talentos em prática, leonino. Aliás, esteja também aberto à sedução, pois o astral dá uma mãozinha para você.

Virgem: entenda o que é fundamental para o seu bem-estar interno, virginiano. Valorize a sua vida íntima.

Libra: invista no diálogo e expanda as suas ideias, libriano. Exerça a empatia para ouvir e ser ouvido.

Escorpião: tenha mais concentração e organize os seus recursos, escorpiano. O astral pede para você ter mais persistência no que é prioridade.

Sagitário: use a sua intuição para perceber o que merece a sua atenção, sagitariano. Só evite a dispersão e a ansiedade.

Capricórnio: preste atenção no seu sexto sentido e nas entrelinhas, capricorniano. É importante dar passos firmes usando os seus instintos.

Aquário: dê atenção às pessoas certas, aquariano. É preciso evitar gente que faz com que você perca energia.

Peixes: invista na sua carreira e faça contatos produtivos, pisciano. O céu pede mais planejamento de longo prazo.