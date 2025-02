Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 11

Quantos pensamentos soltos vêm à sua cabeça todos os dias? De simples fantasias e abstrações em relação à vida cotidiana aos insights mais poderosos para a autorrealização, a mente humana é muito fértil. E é graças a essa capacidade de criar e recriar mundos mentalmente que o futuro ganha forma por meio do planejamento. Nesta terça-feira, dia 11, o céu joga luz aos desejos mais audaciosos ao passo em que também revela a sua viabilidade.

Isso acontece porque o futurista Sol aquariano chega ao ponto exato no qual formará uma tensa quadratura com Urano, o patrono moderno do signo de Aquário. Dessa maneira, é como se esses dois corpos celestes, em sua dança pelo zodíaco, quisessem reforçar o simbolismo aquariano de forma a revelar suas entranhas e até os seus desafios. E é aí que está a maior riqueza e também onde mora o maior perigo.

Pois, na metafísica astrológica, o Sol representa a consciência. Então, ao engatar uma disputa com Urano – o planeta regente do signo de Aquário – o astro-rei aquariano abre as portas do inconsciente para que a luz do pensamento racional possa ser revelada. Dessa maneira, o astral deste segundo dia útil da semana, que é dedicado historicamente ao guerreiro planeta Marte, chega realmente sem pedir licença para forçar a visão ampliada das coisas.

Para complementar esse contexto tão rico em simbolismo, a Lua Crescente – já praticamente Lua Cheia – abre um diálogo franco com o grandioso patrono da sabedoria, Júpiter. Então, para resumir a história: prepare-se para um dia de grandes revelações que emergem em meio aos pequenos detalhes. E como a Lua Cheia, cujo aspecto exato acontece na quarta-feira, dia 12, evoca o mais puro e sincero exercício da autenticidade, então é hora não somente de ver para crer, mas especialmente de ser quem se é, sem medo de ser feliz!

Então, abrace o astral desta terça-feira com olhos para ver o que precisa ser visto e, assim, aproxime-se dos sonhos viáveis e se dê conta dos devaneios menos tangíveis. E daí é só dar o seu toque pessoal em tudo para seguir em frente com mais clareza!

Observe: já toda iluminada e prestes a chegar ao seu ápice, a Lua Crescente – praticamente Lua Cheia – ascende ao Leste praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver se pondo, a Oeste. Cruzando o céu ao longo da madrugada, a rainha da noite deixará as dependências da Constelação de Câncer para adentrar à Constelação de Leão. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado à Alphard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Áries: seja mais você, mas avance com sutileza nas situações, ariano. Evite falar demais ou acabar se sobrepondo aos outros.

Touro: é preciso estar mais firme sobre os seus objetivos, taurino. O céu pede mais certeza sobre o que você sente.

Gêmeos: é preciso saber se comunicar com destreza, geminiano. O céu pede mais flexibilidade e habilidade para lidar com as pessoas.

Câncer: mantenha o foco e tenha cuidado para não exagerar nas coisas, canceriano. Você está bastante emotivo, mas precisa também ser prático.

Leão: faça o que precisa ser feito, mas use a sensibilidade para medir os seus passos, leonino. O momento pede mais pragmatismo.

Virgem: cuidado com influências externas que não agregam nada na sua vida, virginiano. O momento pede mais equilíbrio psíquico.

Libra: esteja aberto às novas ideias e influências, libriano. É preciso cercar-se de pessoas que torçam pelas suas conquistas.

Escorpião: é hora de agir e de exercer a sua liderança, escorpiano. O momento pede foco e direcionamento para a sua realização.

Sagitário: seja mais flexível com as ideias e evite bater boca com quem não vale a pena, sagitariano. É preciso pensar grande.

Capricórnio: cuide do que é seu, mas evite o apego, capricorniano. É preciso saber deixar para trás o que não serve mais para poder conquistar no futuro.

Aquário: ouça mais e fale menos, aquariano, especialmente se suas ideias forem muito divergentes. Há sempre o melhor momento para expor os seus pontos de vista.

Peixes: cuide da sua saúde de forma prática, pisciano. É preciso ser simples e seguir em frente acertando detalhes aos poucos.