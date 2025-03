Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 11

Relacionamento é a arte de negociar, trocar, equilibrar ambos os lados, certo? Então, existe relacionamento sem comunicação? Nesta terça-feira, dia 11, o dia da semana é historicamente dedicado ao planeta da iniciativa individual, Marte, mas no céu a geometria celeste leva atenção à capacidade de compor um dupla, em parceria ou até em grupo!

Pois ninguém é uma ilha para viver isolado, não é mesmo? E, como é natural ao ser humano viver em grupos, o astral lembra o quão importante é ter a companhia de alguém que sabe ouvir para ser ouvido. E que também tem sabedoria para falar, valorizando as palavras do seu interlocutor. Por isso, lembre-se: para tudo na vida, não há nada mais importante que o diálogo.

Esses temas ficam em evidência pois o dia marca o aspecto exato do encontro entre Mercúrio e Vênus, no signo de Áries. Enquanto o primeiro é famoso como mensageiro dos deuses, o segundo é o belo regente dos relacionamentos. O abraço celeste acontece com Vênus em pleno movimento retrógrado aparente e a poucos dias de Mercúrio entrar no mesmo ritmo que, na metafísica astrológica, ajuda a rever e revisar tudo o que pode estar fora do lugar.

Por isso, o momento é favorável para aqueles que sabem que qualquer relação precisa de ajustes de tempos e tempos e, mais do que isso, que têm a consciência de que a sinceridade é a chave para as trocas saudáveis entre pessoas. Só não vale abusar do contexto para falar o que dá na telha, pois até para a franqueza existe limite.

No fim, a lição que fica é a do bom senso: se for para dar opinião, pergunte-se se ela realmente é necessária e acrescenta algo. Porque ninguém precisa ouvir pitacos sobre o que não perguntou, especialmente se a fala vier com mais vontade de criticar do que de ajudar!

Observe: com mais de 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste bem próxima a Regulus, a estrela que marca o coração do mítico felino celeste. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Merak, a estrela Beta da boreal Constelação da Ursa Maior, ficando visível até às 4h30 da manhã da quarta-feira, dia 12.

Áries: saiba honrar os seus sentimentos, mas também exerça a empatia, ariano. É preciso saber trocar de forma sábia.

Touro: esteja atento à sua intimidade e necessidades emocionais mais profundas, taurino. É preciso filtrar as relações.

Gêmeos: respeite o espaço dos outros e evite falar sobre o que não conhece bem, geminiano. Seja mais simples e discreto.

Câncer: eleja prioridades e seja mais econômico nas suas ações, canceriano. O céu pede mais assertividade.

Leão: é hora de usar mais a intuição e agir de forma sábia, leonino. Encontre o seu espaço para brilhar de forma natural.

Virgem: entenda as nuances de um determinado assunto antes de se expor, virginiano. É fundamental estar bem equilibrado internamente.

Libra: pense no futuro, mas evite a ansiedade, libriano. O céu pede mais foco no que você pode conquistar.

Escorpião: cuide da sua carreira e faça alianças estratégicas, escorpiano. É preciso saber quem realmente está ao seu lado.

Sagitário: cresça com as pessoas à sua volta, sagitariano. É hora de ouvir mais quem conhece melhor os temas que interessam à você.

Capricórnio: vença os seus medos e use melhor a sua intuição, capricorniano. O momento pede mais atenção às possibilidades de mudança.

Aquário: fale mais e ouça na mesma proporção, aquariano. O momento pede mais equilíbrio e compreensão nas suas relações.

Peixes: tenha uma vida mais fluida organizando a sua rotina, pisciano. É preciso ter foco no seu dia a dia para crescer no longo prazo.