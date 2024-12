Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça-feira, dia 10

Virginia Gaia 10/12/2024 - 2:03 Para compartilhar:

Cansado de quem fala muito? Bem, talvez não seja a quantidade de palavras, mas a falta de assunto o que incomoda. Nesta terça-feira, dia 10, o céu pede mais conversas abertas e produtivas, com um fluxo de ideias amplo e sincero, mas desde que exista algo proveitoso ou minimamente produtivo.

Que tal então começar pela disposição para ouvir as pessoas, especialmente se elas tiverem algo de novo para ensinar? E não é apenas fingir que está prestando atenção: é necessário, realmente, estar aberto a novas explorações no campo do conhecimento. Afinal, há sempre algo para se aprender e colocar em prática na vida.

O contexto astrológico que dá base a essa jornada por novos conhecimentos é bastante rico. A Lua Crescente, avançando pelo energético signo de Áries, forma aspectos fluidos tanto com o idealista e desbravador Sol sagitariano e com o mental planeta Mercúrio, ainda em movimento retrógrado aparente , também no signo de Sagitário. Com isso, o céu evoca a expansão pelo conhecimento.

Aliás, mais do que conhecer, o momento também abre espaço para transformar ideias, conceitos e opiniões. Para isso, é preciso estar realmente de mente aberta, despido de julgamentos e preconceitos. E o mais importante: disposto às conversas mais profundas, que trazem substância e conteúdo para temas que ultrapassem a superfície.

Então, se você quer planejar melhor o seu 2025, que tal dar voz para alguém que acrescente ideias à sua vida? Mais do que conversas de elevador, os bons planos surgem dos insights daqueles que fazem mais perguntas do que esperam por respostas óbvias. Aliás, eis aí um item digno de nota: as boas resoluções de ano-novo são aquelas que fogem do lugar comum!

Observe: com quase 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta no céu e ligeiramente a Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite se avançará em direção ao Oeste, ficando visível até quase às 2h da manhã da quarta-feira, dia 11. Ao longo desse período, o nosso satélite natural se aproximará de Alrescha, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado aos míticos peixes celestes.

Áries: faça valer a sua vontade e as suas palavras, ariano. O momento pede mais ação, mas ao mesmo tempo cuidado com a impulsividade.

Touro: mesmo que o dia seja corrido, separe um tempo para respirar e cuidar de você, taurino. É fundamental ter espaço para fomentar a paz de espírito.

Gêmeos: esteja com os amigos e não fuja dos eventos sociais, geminiano. Só cuidado para não acabar fugindo de si mesmo.

Câncer: gerencie bem a sua vida, canceriano. É hora de fazer planos, mas evitar o excesso de perfeccionismo.

Leão: esteja aberto a diferentes visões e opiniões sobre um mesmo tema, leonino. O céu pede mais abertura ao que os outros têm a acrescentar.

Virgem: o astral traz profundidade para você, virginiano. Então, não tenha medo de encarar os seus medos e crescer internamente.

Libra: procure o equilíbrio, libriano. É hora de ouvir para ser ouvido, buscando conciliar diferentes interesses.

Escorpião: seja mais disciplinado, escorpiano. É hora de estabelecer uma rotina e buscar se desenvolver dentro dela.

Sagitário: seja mais você, sagitariano. É hora de ter mais confiança para transmitir as suas ideias para as pessoas.

Capricórnio: respeite o seu tempo para as coisas, capricorniano. É hora de dar um passo de cada vez, sem abrir mão do seu conforto interno.

Aquário: cuidado para não acabar falando demais, aquariano. O momento traz agitação mental, mas é preciso ter foco.

Peixes: saiba onde você quer chegar e seja realista com as suas ações, pisciano. O céu pede mais atenção ao que é essencial na sua vida.