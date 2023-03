Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta terça, 21

Virginia Gaia 20/03/2023 - 22:07 Compartilhe

Quanto pode ser difícil fazer diferente? Quando alguns hábitos estão muito arraigados, às vezes, mudar pode demandar bastante energia. E é por isso que todos os fins de ciclo e os novos começos, muitas vezes, precisam de um empurrãozinho. Nesta terça-feira, dia 21, o céu dá esse impulso inicial sob um estrondoso raio que chega a galope!







O Sol, nosso astro-rei, depois de ingressar no signo de Áries, abrindo um novo ciclo anual pelo zodíaco, recebe agora a Lua, também neste que é o primeiro domínio zodiacal. Com o abraço mensal dos dois luminares da astrologia, temos as marés chegando ao seu ápice, começando o ciclo chamado de Lunação. Juntos, em Áries, Sol e Lua estarão também na mesma longitude de Scheat, a estrela Beta da Constelação do Pégaso.

De cor avermelhada, Scheat está localizada na espádua ou ombro do cavalo alado que representa a libertação em relação ao passado. De acordo com mitologia grega, o Pégaso nasceu do sangue derramado da cabeça decepada da Medusa, que aparece nas mãos do herói retratado na Constelação de Perseu. Assim, dizia-se que ele voava em direção ao poderoso Zeus, deus dos deuses, portando os raios que o líder maior do Monte Olimpo jogava do céu.

Na Antiguidade, diversas culturas atribuíam aos deuses, especialmente ao chefe supremo do céu e da divindade, as chuvas torrenciais, os raios e os trovões. Entre os gregos e os romanos, não era diferente. E daí vale lembrar: quanto, na vida, o Sol acaba brilhando atrás das nuvens, depois das grandes tormentas?

E é com essa força que o astral anuncia o início de um novo ciclo. Com a vontade de fazer acontecer! É para dar asas à imaginação e voar longe. E ainda depositar todas as forças nas grandes viradas, sem medo de ousar e, especialmente, de se libertar. Pois, afinal, a liberdade começa na mente, quando livramo-nos de ideias ultrapassadas e vícios.

Voe alto e seja mais você!

Observe: como acontece em toda Lua Nova, o nosso satélite natural estará ausente do céu noturno, já estará junto ao Sol. Dessa maneira, a Lua cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo do dia, ocultada pelo brilho do astro-rei. Entre os planetas, será possível ver Marte, em meio à Constelação de Touro, a Oeste, depois do pôr do Sol e até pouco depois das 23h. O planeta Saturno, por sua vez, poderá ser visto por pouco tempo, ao Leste, depois das 4h e até o nascer do Sol. O gigante dos anéis estará atualmente em meio à Constelação de Aquário, ao lado de Ancha, a estrela Theta desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.





Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de ter coragem e fazer diferente, ariano. Só tome cuidado com possíveis exageros e ímpetos.





Touro: cuide do seu bem estar em um nível amplo, taurino. É importante que você descanse a sua mente e durma bem nesse início de semana.

Gêmeos: esteja junto às pessoas certas, geminiano. O céu pede para você estar em ambientes produtivos, mas também priorizando a qualidade em vez da quantidade.

Câncer: pense no longo prazo, canceriano. O momento pede para você se planejar a agir de forma bem pensada.

Leão: expresse-se, leonino. Mas tome cuidado para não acabar perdendo a habilidade de dialogar com flexibilidade.

Virgem: saiba deixar para trás o que precisa ser eliminado, virginiano, mas o faça sem se desgastar. É preciso manter o bom humor.

Libra: fale com as pessoas, dialogue, mas saiba também ouvir, libriano. É preciso observar antes de agir.

Escorpião: organize-se para conduzir o seu dia de maneira disciplinada, escorpiano. É preciso também saber trabalhar em equipe, evitando desgastes.

Sagitário: seja você mesmo, sagitariano, mas tenha cuidado para não parecer querer passar por cima dos outros. Exerça a sua individualidade com discrição.

Capricórnio: é importante cuidar da sua vida íntima, capricorniano. É hora de você perceber o que faz bem a você e investir nisso.

Aquário: cuidado com a sua comunicação, aquariano. É fundamental falar na hora certa, evitando palavras fora de contexto.

Peixes: faça diferente e saiba priorizar o que é realmente fundamental para você, pisciano. Organize seus valores até para lidar melhor com os bens materiais.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias