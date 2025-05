Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 9

Que tal respirar fundo e equilibrar as coisas? Nesta sexta-feira, dia 9, o céu evoca o meio termo, a balança e a arte de tornar tudo mais temperado. Nesse embalo, vale um pouco de tudo: cuidar melhor da saúde, encontrar o meio termo entre o trabalho e a vida pessoal ou até mesmo achar aquele cantinho interno que representa conforto emocional.

Com a Lua Crescente ganhando corpo no signo de Libra, este último dia da semana pede mais moderação. Aliás, mais do que isso, pois o astral também lembra que todo radicalismo é, no mínimo, contraprodutivo. Sabe aquela frase imortalizada por Nelson Rodrigues que diz que “toda unanimidade é burra”? Pois é hora de ter isso em mente e dar espaço para novas perspectivas. E isso também significa estar aberto a novos diálogos.

Que tal então ouvir mais quem está ao lado para obter novos pontos de vista? Isso é sempre bom em todos os campos do conhecimento, da vida prática e profissional aos ensinamentos mais profundos. E, a partir daí, fazer acordos e parcerias, estabelecendo relacionamentos também mais ponderados e equilibrados.

Porque, afinal, já que a vida é tão curta, é bem melhor passar por ela aprendendo com gente parceira do que disputando com quem está distante. Seja na política ou na religião – e também na intersecção entre ambos – encontrar a paz sempre foi um desafio para os humanos. E talvez esteja aí o maior entrave dos tempos atuais. As guerras e disputas sempre existiram, mas ultimamente o diálogo parece estar dificultado, em que pese a era da informação em que vivemos.

Não é à toa que até o novo Papa Leão XIV colocou a paz entre as suas primeiras palavras. Estabelecer pontes que promovam o diálogo para que diferentes partes encontrem o equilíbrio não é fácil. E é aí que mora o ideal de todo devoto sincero que pretende orientar pessoas no caminho da fé.

E é assim que o último dia útil de uma semana para lá de agitada pede espaço para o equilíbrio: ouça mais e encontre o meio termo. A ponderação é a virtude dos que sabem que nada substitui a boa e velha paz de espírito!

Observe: com mais de 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem, praticamente ao lado de Spica, a azulada estrela Alfa desse conjunto estelar. Visível até depois das 4h30 da manhã do sábado, dia 10, o nosso satélite natural estará também alinhado a Arcturus, a estrela Alfa da Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: procure o meio termo e o entendimento, ariano. O dia pede menos radicalismo e mais acordos.

Touro: procure manter uma rotina leve e ponderada, taurino. O céu pede mais equilíbrio no seu dia a dia.

Gêmeos: divirta-se na medida certa, geminiano. O momento pede mais diversão, mas sem deixar as responsabilidades de lado.

Câncer: esteja ao lado de quem é mais importante para você, canceriano. O céu pede mais foco na sua vida íntima.

Leão: divida a sua atenção de forma equilibrada, leonino. O astral pede mais foco para ser mais produtivo.

Virgem: invista no que é prioridade e cuide melhor de você, virginiano. É preciso estar bem com você mesmo.

Libra: use a sua sensibilidade para mapear os próximos passos, libriano. Você está emotivo, então siga os seus instintos.

Escorpião: aproveite o momento de reflexão para expandir a intuição e cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo, escorpiano. Priorize a sua saúde.

Sagitário: veja gente e conheça novos lugares, sagitariano. Só evite o excesso de exposição ou as conversas sem propósito.

Capricórnio: seja mais estratégico nas suas ações, capricorniano. O momento pede mais planejamento.

Aquário: expanda os seus conhecimentos, aquariano. Invista na sua capacidade de assimilar novos temas e pontos de vista.

Peixes: você está cheio de profundidade, pisciano. Siga em frente e deixe para trás o que não serve mais.