Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 7

Para viver em harmonia, é preciso saber conversar, estabelecer acordos e fazer escolhas que sejam benéficas não somente para um lado, mas para ambos ou, melhor ainda, para todos os envolvidos em uma mesma situação. É com esse espírito que esta sexta-feira, dia 7, chega para encerrar a semana de trabalho, inspirando mais contatos sociais e menos disputas individuais.

Com a Lua Crescente ganhando corpo no comunicativo signo de Gêmeos, em bom aspecto com o Sol aquariano e com Mercúrio, também no signo do aguadeiro celeste, o céu aponta as boas companhias e as conversas interessantes. Pois de gente sem conteúdo o mundo está farto, não é mesmo? Aliás, para além dos assuntos sem relevância, o céu também está sem paciência para gente que se repete ou, pior, para aquelas pessoas que só sabem falar de si!

Para inspirar as vias de mão dupla e as trocas interessadas nas interações sociais, Vênus e Plutão engatam um harmônico sêxtil. Na metafísica astrológica, é como se esses dois astros resolvessem flertar entre si, trocando olhares e abrindo espaço para se conhecerem melhor. Na prática, essa geometria celeste inspira novos contatos, com conversas que mergulhem mais fundo para revelar nuances mais íntimas e profundas.

Então, é hora de desabafar com o amigo do peito, puxar o parceiro para fazer confissões e até promover encontros que permitam desnudar a alma. Dessa maneira, caso você esteja entre as pessoas que se queixam da falta de vínculo e de profundidade nas relações na atualidade, eis a oportunidade para tentar algo diferente. Porque é bem verdade que há cada vez mais gente rasa nessa vida, mas se ninguém tomar a iniciativa para fazer emergir o que está no fundo da alma, todo jogo terminará sempre empatado no zero a zero!

Por isso, a dica dos astros é a de que você aproveite bem o último dia útil da semana. É para lembrar daquelas pessoas fascinantes, que instigam a curiosidade ao mesmo tempo em que permitem o desnudar da alma por meio das palavras!

Observe: com quase 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. A rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste em meio à Constelação de Auriga, podendo ser vista até depois da 1h30 da manhã do sábado, dia 8. Ao longo desse período, o nosso satélite natural ficará alinhado também a Bellatrix, a estrela Gama da Constelação de Orion.

Áries: saia, converse e veja gente, ariano. Você está cheio de intensidade e precisa dar vazão a tudo isso.

Touro: concentre-se ao longo do dia para deixar tudo organizado e, depois, invista o seu tempo em algo para você, taurino. É preciso fazer as apostas certas.

Gêmeos: cuide de você para manter a autoestima elevada, geminiano. O céu pede mais confiança para caminhar.

Câncer: entenda melhor as suas sutilezas, canceriano. Aliás, aproveite o momento para cuidar melhor da sua energia.

Leão: divirta-se, leonino. É preciso manter a leveza para recarregar as baterias, mesmo depois de uma semana cansativa.

Virgem: planeje-se para ter mais tempo para você, virginiano. O céu pede mais cuidado e investimento nos seus projetos.

Libra: o céu reforma a necessidade de aprendizado, libriano. Aventure-se mais e conheça novos conteúdos inspiradores.

Escorpião: você está cheio de profundidade e com a intuição em alta, escorpiano. É preciso transformar-se de dentro para fora.

Sagitário: invista em programas leves para fazer em boa companhia, sagitariano. É hora de trocar mais com as pessoas.

Capricórnio: é hora de arejar a mente e buscar mais leveza no seu dia a dia, capricorniano. Procure trabalhar com disciplina para depois poder se divertir mais.

Aquário: aproveite o momento para conquistar a simpatia das pessoas de forma espontânea, aquariano. Mantenha o bom humor.

Peixes: dê atenção às pessoas mais próximas, pisciano. Cuide da sua casa e da sua familia para sentir-se mais confortável.