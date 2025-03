Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 7

A Lua Crescente ganha corpo e ingressa nos domínios do signo de Câncer, onde se sente em casa, nesta sexta-feira, dia 7. Fechando a curtíssima semana do Carnaval, o dia abre espaço para as saudades do que já ficou para trás, neste início de 2025, pavimentando o caminho para as fortes emoções que ainda estão por vir!

Em tensão com o patrono dos oceanos e do inconsciente, Netuno, enquanto estiver na transição entre o final do signo de Gêmeos e prestes a cruzar a linha em direção aos domínios cancerianos, a rainha da noite ganha ares realistas. Assim, é como se o céu lembrasse que os dias de folia, aos poucos, entrarão para a história, ficando no passado para dar espaço ao futuro e às realizações de 2025 que ainda estão por vir.

Não existe aquela história de que o ano, ao menos no Brasil, só começa depois do Carnaval? Pois é, a sexta-feira logo após a festa popular mais amada do Brasil já chegou. Junto com ela, o choque de realidade: há planos ainda por concretizar? Bem, então é hora de arregaçar as mangas e botar a mão na massa.

Então, se servir de consolo, ainda há um final de semana pela frente. Dessa forma, ainda dá para se despedir dos dias de festa em alto estilo. Por isso, não fique aflito ao decretar o seu “sextou” com um toque nostálgico do Carnaval que mal acabou. Como em outros carnavais, o tempo de expurgo geral existe para que a concentração no que está por vir fique ainda melhor.

Não tenha pressa! Acolha-se com bons sentimentos e preste atenção aos detalhes. Seja gentil com quem está à sua volta a lembre-se de que a vida é feita de idas e vindas. A festa carnavalesca pode ter acabado, mas certamente ainda haverá muitas oportunidades para celebrar ao longo do ano que, por sinal, está só começando!

Observe: com pouco mais de 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta no céu e ligeiramente ao Leste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Auriga, a rainha da noite estará alinhada também a Tejat, a estrela Mu da Constelação de Gêmeos, ficando visível até pouco depois da meia-noite do sábado, dia 8.

Áries: você está bastante sensível, ariano. Procure agir com a razão também, conciliando questões afetivas de forma racional.

Touro: é hora de prestar atenção nas suas palavras e comunicação, taurino. O céu pede mais foco no que você quer, mas sem abrir mão de ouvir as pessoas.

Gêmeos: administre melhor as suas finanças e os seus valores, geminiano. O céu pede mais concentração nas suas questões materiais.

Câncer: conquiste o que é seu, canceriano. É importante saber usar a intuição para agir de forma mais assertiva.

Leão: você está mais sensível e também reflexivo, leonino. Respeite o seu próprio ritmo e não deixe de cuidar do seu bem-estar.

Virgem: é hora de projetar o futuro junto às pessoas que valem a pena, virginiano. Procure estar mais disponível, mas sem se desgastar.

Libra: faça planos mais realistas, libriano. É preciso revisar as coisas de maneira racional e bem direcionada.

Escorpião: é importante ser flexível e respeitar ideias diferentes das suas, escorpiano. Procure ouvir mais e falar menos.

Sagitário: o céu traz profundidade para você, sagitariano. O momento pede mais foco e atenção em relação às suas companhias.

Capricórnio: seja flexível e faça boas parcerias, capricorniano. O céu pede mais diplomacia para você chegar mais longe.

Aquário: invista no seu dia a dia, aquariano. É preciso ter leveza ao lidar com as questões mais práticas da vida.

Peixes: seja mais autêntico, pisciano. É hora de dar o seu toque pessoal no que mais interessa a você nesse momento.