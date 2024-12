Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 6

Virginia Gaia 06/12/2024 - 2:10 Para compartilhar:

Quer um conselho para esta sexta-feira, dia 6? De maneira bem simples e direta: antes de tomar qualquer ação mais enérgica, pense muitas vezes. Isso porque, no céu, o nosso vizinho no Sistema Solar, regente da ação, da guerra e também do desejo sexual, Marte, prepara-se para mudar sua direção aparente.

Tecnicamente conhecido como movimento retrógrado , esse fenômeno astronômico é conhecido desde a Antiguidade, mas ganhou popularidade mais recentemente por conta do alarmismo em torno do Mercúrio retrógrado. Na dinâmica celeste, na perspectiva de quem observa a partir da Terra, é como se os planetas mudassem sua trajetória, passando a avançar no sentido contrário à sequência de signos zodiacais.

No caso do planeta vermelho, esse período de aparente movimentação divergente se estenderá até fevereiro de 2025. Na astrologia, a metafísica que interpreta a linguagem dos astros para orientar a vida na Terra, os períodos de retrogradação representam uma oportunidade para revisão dos temas relacionados ao simbolismo do planeta que muda de direção.

Da mesma forma que, do ponto de vista astronômico, essa mudança de direção é somente aparente – já que os planetas não alteram sua órbita ao redor do Sol -, na metafísica astrológica, interpreta-se esse fenômeno como um período para reflexão e aprimoramento. Dessa forma, com a retrogradação de Marte, será hora de pensar e repensar a iniciativa, a liderança e até as abordagens na hora das conquistas amorosas.

Afinal, não é todo dia que o planeta vermelho muda de direção! Marte fica retrógrado com uma frequência bem menor que Mercúrio, o mais errante do Sistema Solar. Mesmo assim, o simbolismo desse nosso vizinho avermelhado é poderoso! Para quem não sabe, foi a partir da medição da evolução de Marte pelo zodíaco que o célebre astrônomo, astrólogo e matemático Johannes Kepler formulou as suas famosas Três Leis do Movimento Planetário. Mais tarde, elas pavimentaram o caminho para que Isaac Newton chegasse à Lei da Gravitação Universal, abrindo assim um novo capítulo na história da ciência e da humanidade.

Então, nesta sexta-feira, lembre-se: para transformar o mundo, é preciso ter sabedoria para, primeiro, mudar de atitude!

Observe: chegando aos 30% de iluminação, Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ficará visível até quase às 23h30. Praticamente ao lado da Deneb Algedi, a estrela Delta desse conjunto estelar, o nosso satélite natural também estará próximo à longitude Sadalsuud, a estrela Beta da Constelação de Aquário.

Áries: avance em direção aos seus sonhos, mas mantenha os pés no chão, ariano. O momento pede mais planejamento

Touro: o momento cobra mais maturidade para encarar os desafios profissionais, taurino. Procure agir de forma estratégica.

Gêmeos: seja flexível, geminiano. É preciso aprender com quem está à sua volta, sem querer impor suas verdades.

Câncer: faça diferente, canceriano. É preciso saber se adaptar às mais diferentes situações, encarando o novo com tranquilidade.

Leão: aja com empatia, leonino. É preciso saber ouvir para poder pensar melhor nas suas ações diante das mais variadas situações.

Virgem: esteja atento à sua agenda para não deixar nada passar batido, virginiano. É fundamental que você tenha mais direcionamento para suas ações cotidianas.

Libra: seja mais assertivo, libriano. O céu pede mais espontaneidade para exercer os seus talentos de forma mais efetiva.

Escorpião: cuide mais de você, escorpiano. É importante que você tenha mais foco na sua vida íntima.

Sagitário: comunique-se com mais destreza, sagitariano. Preste mais atenção nas palavras dos outros para poder se expressar melhor.

Capricórnio: é hora de ter mais direcionamento nas suas ações, capricorniano. Valorize o que é seu e seja mais direto sobre o que você quer.

Aquário: é preciso usar melhor o seu magnetismo pessoal, aquariano. Esteja mais aberto às influências externas, mas de forma consciente.

Peixes: cuide da sua saúde e priorize a sua paz de espírito, pisciano. Evite se desgastar à toa ou por conta de temas de menor importância.