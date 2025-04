Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 4

“Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer… Me libertei daquela vida vulgar…” – assim começa a canção que a saudosa Rita Lee exaltava o prazer de ser quem se é, depois convidando ao ouvinte: agora só falta você! Nesta sexta-feira, dia 4, o céu tem uma pitada de rebeldia daqueles que buscam o seu lugar no mundo para ficar bem à vontade!

Isso porque, inspirados na Lua Nova canceriana, Marte e Saturno chegam ao ponto exato onde formarão um aspecto fluido, que funciona como um diálogo aberto, com Urano, o diferentão do Sistema Solar. Geometricamente, esse aspecto acontece na forma de um ângulo de 60° – chamado de sextil – que cada um fará, a partir de lados opostos no zodíaco.

Marte, atualmente no signo de Câncer, está impulsionando as iniciativas nutridas pelo calor das emoções. Já Saturno, nos domínios do signo de Peixes, parece querer controlar o incontrolável, no sutil universo dos temas psíquicos. Nessa abordagem do irreverente Urano, é como se ambos resolvessem extrair o que há de mais inovador e renovador nesse planeta que tem simbolismo afeito às viradas radicais.

Por isso, o astral está mais rebelde, com ou sem causa! Na verdade, é como se os objetivos e ideais nem contassem muito, pois o importante é mudar. Então, tendo isso em vista, antes de sair por aí fazendo algo somente porque é diferente, vale se perguntar se há algum sentido nas ações propostas.

Porque de boas ideias e até de boas intenções o inferno está cheio! E apostar somente no diferente – custe o que custar e sem muita dimensão das consequências – pode acabar saindo pior a emenda que o soneto. Afinal, o mundo precisa de gente ousada e radical, mas não de gente irresponsável e desastrada!

Dito isso, fica a dica: ouse, sim, ser você e faça o que você quiser. Seja diferente, seja criativo e até radical, mas só não esqueça que ações geram reações. E é assim que até para inovar é preciso contar com a boa e velha experiência!

Observe: chegando aos quase 50% de iluminação, a Lua Nova estará alta no céu, ligeiramente a Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite estará próxima à longitude de Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior. Deslocando-se em direção ao horizonte Oeste, o nosso satélite natural poderá ser visto até quase às 23h30.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: evite decisões radicais e impensadas, ariano. É fundamental que você mantenha o foco, respeitando o seu bem-estar emocional.

Touro: organize a sua mente para ter mais concentração, taurino. É preciso ter mais disciplina para avançar.

Gêmeos: use bem os recursos que você tem, geminiano. Na hora de dar o próximo passo, tenha clareza do que é fundamental.

Câncer: o céu pede mais atitude e também mais empatia, canceriano. Evite as ações muito radicais.

Leão: invista na sua espiritualidade e procure pegar leve com você mesmo, leonino. O céu pede mais serenidade.

Virgem: pense no futuro, mas não perca a conexão com o presente, virginiano. É hora de construir com estrutura.

Libra: dê atenção à sua carreira e fomente boas relações com figuras de autoridade, libriano. É preciso construir alianças.

Escorpião: aprenda mais com os outros, escorpiano. É preciso ouvir diferentes opiniões e visões para chegar onde você quer.

Sagitário: vire páginas sem medo, sagitariano. É fundamental vencer as sombras para poder encontrar a sua luz,

Capricórnio: é hora de fazer boas associações e bons acordos, capricorniano. Faça tudo em parceria.

Aquário: deixe tudo organizado no trabalho para receber o fim de semana com sensação de dever cumprido, aquariano. É hora de você se desenvolver.

Peixes: cuide mais de você e invista nos seus pontos fortes, pisciano. O céu pede mais criatividade.