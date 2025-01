Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 31

Em um piscar de olhos, o primeiro mês de 2025 já passou! Um doze avos do ano já ficou para trás. Esse tipo de lembrete é saudável, pois faz com que consigamos ter mais foco no presente para construir o futuro. Tudo, é claro, de forma saudável, pois o que não vale é tornar esse balanço um gatilho para a ansiedade.

Então, é sexta-feira, último dia útil da semana e também encerramento do mês. No céu, a Lua Nova que abriu a Lunação de Aquário, cujo simbolismo remete à renovação e à inovação, avança pelo místico signo de Peixes, mas em tensão com Júpiter, o patrono deste último signo zodiacal, famoso pelas águas mutáveis. E é assim que o astral pede revisão para inovar!

Sob o contexto astrológico bastante marcante desses dias – o que inclui a conjunção entre Vênus e Netuno e ainda a união do Sol com Plutão e Mercúrio – a geometria celeste desta sexta-feira, dia 31, ajuda a colocar os pés no chão. Se 2025 já começou com tudo, prometendo um ano para ninguém morrer de tédio, o fim desse primeiro ciclo mensal ajuda a alinhar expectativas com a realidade.

Porque, na metafísica astrológica, Júpiter representa o sonhador idealista. É o patrono da expansão que traz a motivação, mas também evoca a sabedoria. E, como diz o dito popular, o seguro morreu de velho! Por isso, antes de trocar o certo pelo incerto ou contar com a sorte, faça a sua lição de casa.

É começo de ano e a sua mente ainda está cheia de planos? Ótimo, siga em frente, mas aproveite este fim de mês e de semana para já analisar resultados concretos em relação ao que você se propôs a realizar, lá na virada, durante o Réveillon. Daí, sim, abre-se espaço para aproveitar o caráter onírico das águas piscianas.

E que venha fevereiro!

Observe: gradualmente se distanciando do Sol, mas ainda muito próxima ao astro-rei, a Lua Nova estará a Oeste, bem próxima ao horizonte, depois do pôr do Sol. Pouco acima da rainha da noite, estará Saturno, em meio à Constelação de Aquário, e Vênus, na Constelação de Peixes. Os dois planetas poderão ser vistos até aproximadamente às 21h. Por sua vez, Júpiter estará em meio à Constelação de Touro, ficando visível até pouco depois da 1h da manhã do sábado, dia 1º. Já Marte, nas dependências da Constelação de Gêmeos, ficará visível por quase a noite toda, cruzando o céu, de Leste a Oeste, até aproximadamente às 4h.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: vá com calma, ariano. É fundamental manter os pés no chão e cuidar da sua saúde mental.

Touro: esteja com os amigos e as boas companhias, mas evite o excesso de expectativa em relação aos outros, taurino. É hora de administrar o sentimento de carência.

Gêmeos: o momento pede para você ser ambicioso na medida certa, geminiano. É preciso dar atenção ao que realmente vale a pena.

Câncer: amplie os seus horizontes, canceriano. É sempre com sonhar mais alto, mas evite idealizar demais.

Leão: vire páginas e pense no futuro, leonino. É hora de vencer os seus medos para seguir crescendo.

Virgem: estabeleça boas relações de parceria, virginiano. O céu pede mais sinceridade e trocas construtivas.

Libra: encontre prazer na sua rotina e até nas atividades mais prosaicas do dia, libriano. Aproveite o momento para estar de bem com o que faz.

Escorpião: é preciso ter força e saber agir com mais assertividade, escorpiano. Aproveite o momento para manifestar os seus desejos.

Sagitário: cuide do seu bem-estar íntimo, sagitariano. Descanse e coloque a cabeça no lugar para poder, depois, seguir em frente.

Capricórnio: é hora de ser mais empático, capricorniano. Dê atenção às pessoas, ouvindo mais e falando menos.

Aquário: vá direto ao ponto, aquariano. O momento pede mais foco e bom direcionamento dos seus recursos.

Peixes: faça mais por você, pisciano. Mantenha a autoestima lá em cima, investindo mais no que é essencial para o seu conforto pessoal.