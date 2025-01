Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 3

O primeiro “sextou” de 2025 chega em tom onírico, querendo alimentar sonhos, inspirar a alma dos poetas e até arrancar suspiros dos mais românticos! Neste 3 de janeiro, o planeta do amor, da beleza e dos relacionamentos, Vênus, ingressa nas águas mutáveis do signo de Peixes, onde esse brilhante vizinho da Terra se sente bem à vontade para manifestar todo o seu simbolismo.

Poucas horas depois de Vênus, quem se joga nas águas piscianas é a Lua Nova. Assim, é como se o planeta patrono do prazer e das parcerias de todos os tipos arrastasse o nosso satélite natural, patrono das emoções, para um mergulho no universo dos sentimentos que nutrem a vida. E o melhor de tudo isso é que, coincidentemente, essa movimentação toda ocorre em pleno dia da semana tradicionalmente dedicado ao simbolismo venusiano.

É muito amor, não é mesmo? Sim, é muita sensibilidade misturada ao desejo e à atração. Aliás, é pura sedução! Mas engana-se quem acha que essa combinação, apesar de seduzir a tudo e a todos, se deixa conquistar por coisas rasas. Lembre-se: as águas do signo de Peixes são profundas, ligadas ao inconsciente, ao sexto-sentido e à espiritualidade.

Por isso, nada de recorrer a discursos rasos e cantadas baratas! É preciso mesmo tocar a alma, fazendo da sedução uma arte, não somente para a conquista, mas para promover a poesia. Pois a vida moderna está cheia de coisas para serem racionalizadas, mas nem tudo deve se submeter ao poder cortante da razão. Aliás, tem algum coração mole aí?

Em tempos de amores líquidos, como diria o sociólogo Zygmunt Bauman, as almas que não se evaporam no imediatismo acabam se fundindo nos mares da espiritualidade. E, quando isso acontece, os grandes encontros se materializam. Tudo isso, é claro, desde que ninguém esteja esperando príncipes encantados, alecrins dourados ou unicórnios purpurinados, não é mesmo?

Que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure!

Observe: com quase 20% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite ficará visível, praticamente ao lado do planeta Vênus, em meio à Constelação de Aquário. A bela dupla de astros brilhantes poderá ser admirada até às 22h, aproximadamente.

Áries: você está inspirado, ariano. Aproveite para usar a sua intuição, mas não deixe de manter os pés no chão.

Touro: o dia favorece as amizades e os encontros sociais, taurino. Procure boas companhias e inspire-se com seus pares.

Gêmeos: é hora de se planejar, geminiano. O céu pede mais atenção aos seus projetos de longo prazo.

Câncer: aprenda mais com quem está à sua volta, canceriano. É hora de você ouvir para poder ser ouvido.

Leão: não tenha medo de mudar, leonino. É hora de você virar a página e tentar fazer algo novo.

Virgem: invista nas boas parcerias, virginiano. O momento pede mais atenção em relação a quem está ao seu lado.

Libra: dê espaço para os prazeres cotidianos, libriano. O céu pede mais dedicação à simplicidade na sua vida.

Escorpião: você está cheio de criatividade, escorpiano. Invista no que você sabe fazer bem para colher bons resultados.

Sagitário: esteja atento às suas necessidades íntimas, sagitariano. É hora de fomentar boas relações dentro de casa.

Capricórnio: esteja atento à sua comunicação, sagitariano. É hora de saber trocar de forma equilibrada.

Aquário: tenha senso de prioridade para chegar mais longe, aquariano. O momento pede mais foco no que é fundamental.

Peixes: cuide de você para ter mais autoconfiança, pisciano. O céu pede mais dedicação ao seu corpo e até ao seu visual.