Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 29

Em pleno clima introspectivo de finalzinho do período de Lua Minguante, a rainha da noite completa sua passagem pelo signo de Escorpião, em harmonia com o planeta Vênus, no signo de Capricórnio, mas oposta a Urano, no signo de Touro. A partir dessa geometria celeste, o astral desta sexta-feira, dia 29, gosta do que é bom, mas sabe o que tem valor e realmente faz diferença na vida.

Para quem pretende se jogar – ou já se jogou – nas compras de final de ano, o céu manda o recado de que gastar dinheiro é bom e todo mundo gosta, mas ganhar o pão nosso de cada dia não é fácil para ninguém. E, infelizmente, é ainda mais difícil para algumas pessoas do que para outras. Então, com mais um uno suado de trabalho chegando ao fim, os presentes são ótimos, não não podem dominar as atenções.

Nesse contexto, também vale tomar cuidado com as promoções enganosas e os comerciantes que ainda alimentam o espírito de que é vantagem enganar o consumidor. E é nesse sentido que Vênus em Capricórnio lembra que a confiança das pessoas não tem preço! Afinal, compromisso é coisa séria e isso vale também para quem vai lucrar mais neste período de Black Friday e promoções alarmadas aos quatro cantos.

Mas Urano, o planeta da inovação social, está causando reviravoltas de todos os tipos na economia, desde que entrou no signo de Touro. Sendo encarado pela profunda Lua Minguante escorpiana, em um ângulo de exatos 180°, o gigante gasoso testará ainda mais a capacidade de cada um saber pesquisar as boas pechinchas. E também evidenciará aqueles que se aproveitam da era da informação digital para vender geladeira para esquimó, a preços tão fora da realidade quanto acreditar em Papai Noel.

No final de tudo, antes de abrir a carteira e comprometer o saldo do cartão de crédito, vale se perguntar: é mesmo necessário comprar esse ou aquele item? Presentear é um prazer, especialmente a si mesmo, mas fazer isso com consciência e senso de prioridade é melhor ainda!

Observe: a Lua Minguante já está praticamente ausente do céu noturno, dada a sua proximidade ao Sol. Já quase completamente encoberta pelos raios solares, a rainha da noite ascende ao Leste por volta das 4h30 da manhã do sábado, dia 30. Vale então aproveitar o momento para tentar localizar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Júpiter surge no horizonte Leste, em meio a Constelação de Touro, por volta das 19h30, podendo ser visto até o amanhecer. Marte, por sua vez, ascende aproximadamente às 22h30, em meio à Constelação de Câncer. Já Saturno, em meio à Constelação de Aquário, estará alto no céu, depois do pôr do Sol, brilhando até pouco depois da meia noite, quando ficará abaixo do horizonte Oeste.

Áries: você está cheio de profundidade, ariano. Procure então agir com ponderação para evitar ações drásticas.

Touro: é hora de buscar boas companhias, taurino. Esteja com as pessoas certas para crescer pessoalmente.

Gêmeos: saiba trabalhar bem em equipe e evite conflitos, geminiano. O céu pede mais ação em grupo.

Câncer: divirta-se, mas sem gastar muito canceriano. É hora de fazer o melhor de forma simples e descontraída.

Leão: esteja mais próximo das pessoas que são realmente íntimas, leonino. Evite exposição desnecessária.

Virgem: mantenha o foco, virginiano. Aliás, o dia também favorece as boas conversas e as trocas cheias de novas ideias.

Libra: organize o que é seu, libriano. É hora de administrar os seus recursos e o seu dinheiro com sabedoria.

Escorpião: use a sua intuição de forma produtiva, escorpiano. O momento pede mais atenção ao seu entorno para ações mais direcionadas.

Sagitário: alimente a sua espiritualidade e cuide da sua energia, sagitariano. É hora de manter o seu nível de energia em alta.

Capricórnio: seja flexível para estar com pessoas diversas, mas sem se desgastar, capricorniano. Aliás, faça bons contatos.

Aquário: é hora de pensar no longo prazo e buscar os melhores lugares para mostrar o seu valor, aquariano. O céu pede mais responsabilidade.

Peixes: aproveite o astral reflexivo para cuidar mais de você, pisciano. É hora de se conectar mais com os seus valores.