Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 28

O dia chega nos embalos do Carnaval, tem Lua Nova nas oníricas águas piscianas e ainda é fechamento de mês! Pois é, esta sexta-feira, dia 28, vem mesmo com um combo para definir muita coisa. Por um lado, a sonhadora e espiritualizada Lunação de Peixes está só começando, junto com as águas de março para fechar o verão. Ao mesmo tempo, o segundo mês de 2025 chegou ao fim e a festa pagã mais amada pelos brasileiros está prestes a começar.

Assim, nesta sexta-feira, dia 28, com tom de virada e de renovação das energias, o céu ajuda a quem quer encerrar ciclos, seja para deixar tudo em ordem no trabalho e aproveitar o feriado para descansar, ou até para quem já está esquentando os tamborins e pretende rasgar a fantasia. No céu, a Lua Nova avança pelas águas piscianas, abrindo espaço para mergulhos mais profundos.

Neste último dia útil da semana, em específico, a Lua Nova tem encontro marcado com o responsável Saturno, também no signo de Peixes, o que é sempre bom para fazer aquele lembrete fundamental: seja para descansar ou cair na folia, não exagere! Pois o grande mal do simbolismo pisciano é a tendência aos mergulhos tão profundos, que podem até acabar se tornando tóxicos!

Por isso, trate de deixar tudo no lugar certo. Vai viajar? Então, organize o seu trajeto de forma a contemplar todas as variáveis típicas das estradas e terminais de passageiros nesta época do ano. Vai fazer retiro espiritual ou aproveitar o período para ficar de pernas para o ar? Então, não esqueça de manter os pés no chão e a conexão com a realidade!

Mas nem só de cobranças e ressalvas o céu está próspero! Nesse pique de preparação para o feriadão, a rainha da noite também conversa em boa prosa com o sociável Urano e ainda flerta empolgada com o conquistador Marte. Sabe o que isso significa, na prática? Que a paquera vai correr solta!

Mas, olha, como nem tudo é perfeito, o nosso satélite natural engata uma tensa quadratura com o sábio Júpiter. Daí, vale ficar com aquele conselho de mãe: tome tento, menino! Bem, então, é isso: organize as coisas no trabalho, hidrate-se bastante e não esqueça o protetor solar! Feito isso, é partir para o abraço em um encontro caloroso com o Rei Momo!

Observe: a Lua Nova ainda está muito próxima ao Sol, ficando bem rente ao horizonte Oeste enquanto o Sol estiver se pondo. Pouco acima dela, estará Mercúrio e Vênus, todos nos domínios da Constelação de Peixes. Dessa forma, ao longo da noite, pode-se tentar localizar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Júpiter, em meio à Constelação de Touro, poderá ser visto até pouco depois das 23h30, e Marte, na área da Constelação de Gêmeos, até aproximadamente às 2h da manhã do sábado, dia 1º de março.

Áries: seja como for o dia, não deixe de dar atenção ao seu bem-estar em um sentido amplo, ariano. Preserve a sua paz de espírito.

Touro: você está sociável, mas é preciso saber ser seletivo, taurino. Procure mais qualidade do que quantidade nas suas companhias.

Gêmeos: deixe tudo organizado para, depois, poder curtir o feriado, geminiano. O céu pede mais responsabilidade.

Câncer: esteja aberto a novas experiências, canceriano. O céu pede um pouco mais de leveza para você expandir os seus horizontes.

Leão: preste atenção nos detalhes, mas não se prenda ao que for supérfluo, leonino. O momento pede mais foco no que é essencial.

Virgem: ouça mais as pessoas antes de tirar conclusões precipitadas, virginiano. O astral favorece as suas trocas com as pessoas.

Libra: organize a rotina corrida, mas evite a ansiedade, libriano. É preciso dar conta de tudo, mas sem se afobar.

Escorpião: faça algo por você, escorpiano. É preciso priorizar o seu bem-estar até para que você se sinta mais à vontade com você mesmo.

Sagitário: seja mais discreto, sagitariano. É preciso evitar os excessos, inclusive em relação à sua vida íntima.

Capricórnio: dê um passo de cada vez na hora de expor as suas ideias, capricorniano. O momento pede mais concentração.

Aquário: organize as suas finanças e fique mais tranquilo, aquariano. É preciso tomar cuidado com os excessos na vida material.

Peixes: saiba agir no momento certo pisciano. É hora de tomar atitude, mas antes é preciso usar a intuição para sentir o clima.