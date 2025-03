Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 28

Preparado para renascer? Na Antiguidade, os eclipses solares eram tão celebrados quanto temidos. Nesta sexta-feira, dia 28, já em plena véspera do Eclipse Solar Parcial que acontece na manhã do sábado, dia 29, o último dia útil da semana está para lá de mágico. Assim, o dia amanhece místico e cheio de oportunidades para promover expurgo e renovação.

Quer deixar alguma coisa para trás e seguir em frente plenamente renovado? Então, a hora é agora! Com a ocultação do Sol, ainda que parcial e só por alguns minutinhos, o céu abre espaço para as mais radicais e profundas viradas de página. E essa contagem regressiva, até o momento exato de o astro-rei ser obscurecido no céu da Terra, é quando há o melhor momento para trazer à consciência o que precisa ser superado.

Medos, traumas, experiências ruins? Bem, a forma mais racional de lidar com isso é na terapia, mas muito antes da formalização das técnicas de manejo na psicologia, eventos como os eclipses eram utilizados como forma de ritualizar processos psíquicos em forma de magia. Então, quando o simbolismo astrológico reflete oportunidades de renovação por meio das experiências mágicas, há um respaldo histórico de eventos celestes que eram utilizados como forma de elaborar conteúdos psíquicos mal resolvidos.

E é assim que a psicologia da Antiguidade acontecia em forma de bruxaria. Hoje, mesmo com todos os recursos embasados no método científico, o uso de um pouco de magia nessas ocasiões pode ser uma mão na roda! Pois é assim que dá para complementar – de forma saudável e consciente, é claro – o que ainda pode estar meio engasgado e difícil de lidar.

Então, aproveite este “sextou”, com a Lua Minguante ingressando no signo de Áries e a poucos passos de eclipsar o Sol, para identificar o que você pode fazer de melhor por você mesmo! Afinal, todo mundo tem um calo que aperta ou um ponto que pede melhoria. E é aí que estão os maiores tesouros que podem ser encontrados ao longo dessa intrigante experiência da vida, aqui na Terra e no Universo!

Observe: muito próxima ao Sol, a Lua Minguante – a poucas horas de tornar-se Lua Nova e formar um Eclipse Solar Parcial – ascende ao Leste ao amanhecer. Em meio à Constelação de Peixes, junto ao Sol, a rainha da noite estará completamente mergulhada no brilho solar.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: é hora de se perceber melhor e também de se renovar, ariano. Enfrente os seus medos e encare os seus desafios.

Touro: é preciso estar atento à qualidade da sua energia, taurino. Procure manter o sono e a espiritualidade em dia.

Gêmeos: faça planos ousados para o futuro, mas dê passos mais conscientes, geminiano. É preciso avançar com estratégia.

Câncer: é hora de pensar na sua carreira e nos seus planos de longo prazo, canceriano. Exerça a liderança de forma estável.

Leão: seja otimista e siga em frente honrando os seus valores, leonino. O céu pede mais foco para o seu crescimento.

Virgem: vença os seus medos e renove-se por completo, virginiano. É preciso trabalhar o desapego.

Libra: saiba atuar bem em parceria, libriano. O céu pede mais equilíbrio para que você consiga ouvir e ser ouvido na mesma medida.

Escorpião: faça acontecer, mas evite a ansiedade, escorpiano. O momento pede mais organização para que você conquiste o seu espaço.

Sagitário: seja otimista e expresse o que você tem de melhor, sagitariano. Só cuidado para não acabar deixando de perceber as demandas dos outros.

Capricórnio: dê mais valor ao que você tem de bom, capricorniano. Valorize a sua intimidade e a capacidade de lidar com as suas emoções.

Aquário: é hora de se comunicar com destreza e sem pressa, aquariano. Esteja atento às suas palavras e não deixe de notar os sinais do entorno.

Peixes: é preciso investir tempo e dinheiro nas coisas certas, pisciano. Mantenha o foco e siga em frente com tudo!