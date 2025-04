Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 25

Há quem diga que a pressa é inimiga da perfeição. Isso é um fato, mas ainda tem mais: gente que está sempre apressada tem a própria mente como inimiga! Nesta sexta-feira, dia 25, o céu pede para respirar fundo em meio ao ritmo acelerado! Nada mal para o último dia útil de uma semana que já começou encurtada.

Com a Lua Minguante avançando a passos largos pelo zodíaco, a rainha da noite amanhece no signo de Áries. A Lua ariana, conhecida por ser a dos ansiosos, já chega com tudo! De cara, tem encontro marcado com Netuno, o patrono da espiritualidade e do inconsciente, e com Mercúrio, o regente da comunicação e do pensamento racional. Por isso, antes de qualquer coisa, respire fundo!

É para olhar aquela lista imensa de afazeres com otimismo e com disciplina, mas sem entrar em pânico. Pois gente excessivamente acelerada, nesses tempos de muitas informações por segundo, acaba sofrendo com tantas autocobranças. E tudo isso fica pior ainda se houver aquela inspiração para imitar algum personagem da internet que parece ter a vida ganha e mais do que perfeita.

Não deu para fazer dez passos de skincare? O café da manhã não tinha cereais e nem mesa posta? Pois saiba que a imensa maioria das pessoas no mundo não consegue dar conta de todos esses detalhes. Então, se você não consegue sair da cama com aquela disposição toda é porque você é gente comum. Gente como a gente! Gente que povoa este planeta que está cada vez mais acelerado.

Entretanto, nem tudo está perdido! Pois sempre haverá tempo para você grudar um papelzinho em algum lugar bem acessível, com um simples lembrete: respira e não pira! Porque de vida idealizada muita gente vive por aí, mas entender os seus ideais pessoais é coisa que leva tempo e só você – e mais ninguém – tem o direito opinar.

É sexta-feira, então já há pelo menos uma boa desculpa para pegar mais leve com você mesmo!

Observe: já muito próxima ao Sol, a Lua Minguante está difícil de ser vista no céu. Com menos de 5% do corpo iluminado, a rainha da noite ascenderá ao Leste pouco antes das 5h da manhã do sábado, dia 26. Dessa maneira, chegando ao céu praticamente ao amanhecer, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Peixes, bem próxima ao planeta Mercúrio, nas dependências da Constelação de Cetus.

Áries: você está cheio de energia e com a criatividade também em alta, ariano. Então, procure manter a concentração e a calma.

Touro: cuidado com a ansiedade e com possíveis distrações, taurino. O dia pode estar mais arrastado do que o normal para você.

Gêmeos: cuidado para não acabar sofrendo por antecipação, geminiano. O céu pede planejamento, mas sem excesso de cobranças.

Câncer: direcione bem a sua energia para não acabar agindo por impulso, canceriano. Procure ter mais consciência sobre os seus sentimentos.

Leão: tenha mais paciência com as pessoas, leonino. O dia pede que você saiba ouvir, respeitando diferentes pontos de vista.

Virgem: dá para ser ousado, mas sem ser radical, virginiano. Faça o que for necessário, mas sem ações extremas.

Libra: aja em parceria, libriano. O astral favorece os bons encontros e diálogos, com comprometimento na dose certa.

Escorpião: tenha um dia mais produtivo sendo mais organizado, mas sem exigir demais, escorpiano. Pegue leve com você e com os outros!

Sagitário: faça algo por você, sagitariano. Lembre-se de conciliar as demandas cotidianas com uma pitada de prazer.

Capricórnio: invista na sua intimidade e esteja melhor com você mesmo, capricorniano. O céu pede mais autocuidado.

Aquário: troque ideias e mantenha a mente leve, aquariano. É preciso ter foco, mas sem se prender demais ao que não está rendendo.

Peixes: eleja prioridades e faça acontecer, pisciano. O dia pede mais produtividade e planejamento material.