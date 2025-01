Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 24

Há quanto tempo você não se aventura em uma nova experiência de vida? Nesta sexta-feira, dia 24, o céu incentiva a busca por novos sabores, novas cores e sensações. Preparado para inovar? Lembre-se: quem sempre vive as mesmas histórias acaba repetindo a si mesmo, o que torna o tédio um caminho inevitável!

O que embala esse clima propício às experimentações de todos os tipos é a Lua Minguante, que amanhece nos aventureiros domínios do signo de Sagitário. E isso ainda vem junto com uma harmonia com o revolucionário Sol aquariano que, por sua vez, ainda está abraçado com o profundo e transformador Plutão. Então, é como se o céu desse um convidativo estímulo para que algo diferente entre na vida!

Difícil? Bem, nem tanto, se você se permitir. E isso ainda fica mais fácil se, nessa conta, entrar coisas simples, mas que podem fazer toda a diferença. Cansado de ver sempre o mesmo tipo de filme? Ir aos mesmos restaurantes? Estar nos mesmos lugares e com as mesmas pessoas? Bem, então tente mudar alguma coisa que possa ser simples, fácil e descomplicada.

Para quem já logo pensou que qualquer inovação demanda dinheiro, é preciso lembrar que muitos dos maiores prazeres são de graça! Aliás, se você já logo se animou para tentar algo diferentemente sugestivo para fazer a dois, saiba que essa também é uma alternativa viável e sábia!

Afinal, é sexta-feira e, com o último dia de trabalho, chega também o ânimo diante do fim de semana. Então inove! A Lua Minguante está aí para fazer você vencer os seus medos e inibições. O resultado disso, sem dúvida, é a chance de aprender com as próprias experiências, o que – por si só – já é algo bastante valioso!

Observe: com cerca de 20% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste somente de madrugada. A rainha da noite chega ao céu depois da 1h30 da manhã do sábado, dia 25, ficando depois visível até o amanhecer. Passando da Constelação de Escorpião, o nosso satélite natural estará próximo de Antares, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico aracnídeo celeste. Ao longo da madrugada, a Lua também se aproximará da longitude de Sabik, a estrela Eta da Constelação do Serpentário.

Áries: deixe tudo organizado para poder sair do escritório e realmente descansar a mente, ariano. Você precisa de espaço para novos pensamentos.

Touro: é hora de encontrar as parcerias fiéis que permitam a você tentar coisas diferentes, taurino. Use a sua intuição para seduzir.

Gêmeos: seja sincero, mas saiba maneirar nas palavras, geminiano. É hora de encontrar as pessoas certas para você.

Câncer: tenha um dia produtivo, mas sem se afobar, canceriano. O céu pede mais organização para que você fique mais confortável.

Leão: saiba seduzir da maneira certa e na dose certa, leonino. O céu pede mais ousadia, mas de forma bem calculada.

Virgem: dê atenção à sua intimidade e conforto emocional, virginiano. É preciso estar atento às pessoas mais próximas.

Libra: troque ideias com quem combina com você, libriano. É sempre bom compartilhar experiências.

Escorpião: invista o seu tempo e até os seus recursos de forma inteligente, escorpiano. Não dá para desperdiçar a sua energia!

Sagitário: cuide mais de você, do seu corpo e da sua saúde, sagitariano. É preciso estar atento às suas emoções.

Capricórnio: mantenha a mente serena e poupe energia, capricorniano. É preciso terminar a semana com o pique em alta!

Aquário: esteja com as pessoas certas, aquariano. O céu favorece a sua vida social, mas é preciso ser seletivo.

Peixes: planeje o seu futuro, pisciano. Pense no longo prazo e faça algo que ajude você a concretizar os seus planos.