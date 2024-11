Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 22

Virginia Gaia 22/11/2024 - 2:00 Para compartilhar:

O último dia útil da semana chega sistemático, ajudando a colocar tudo em ordem, ainda que o bom-humor e a automotivação sigam em alta. Nesta sexta-feira, dia 22, o astral abre espaço para quem quer fazer com capricho, mas sem se deixar consumir por detalhes desnecessários. Porque, afinal, encontrar o ponto certo entre a inspiração e a capacidade de execução minuciosa é a chave para o sucesso.

O que dá esse clima temperado para ser produtivo e, ao mesmo tempo, criativo é a boa mistura que resulta do Sol sagitariano com o ingresso da Lua Cheia no signo de Virgem. A rainha da noite, aliás, chegará à fase de Lua Minguante, à noite, ajudando também quem quiser aproveitar o clima para descansar e diminuir o ritmo.

Mas, certamente, o que pavimenta o caminho para aqueles que quiserem semear ou aprimorar o que amam de forma bem estruturada é a benéfica harmonia entre o belo patrono do prazer, Vênus, com o sistemático planeta Saturno. Formando um ângulo de 60° entre si – chamado de sêxtil, na metafísica astrológica – esse aspecto faz com que os dois planetas dialoguem de forma construtiva.

Dessa forma, ainda que o fim de semana chegue embalado pelo clima mais introspectivo, que é típico nos períodos de Lua Minguante, ainda assim o momento ajuda a fazer com jeitinho o que mais toca o coração. E isso vale para o trabalho e os afazeres do cotidiano, mas também para acertar os ponteiros nas relações pessoais.

Aliás, vale aproveitar o ensejo e até convidar para um encontro aquela pessoa com quem as conversas são sempre construtivas. Porque, para quem sabe ouvir, há sempre espaço para reciclar ideias e conceitos. Dessa maneira, só não vale se agarrar a pensamentos que, sem originalidade nenhuma, acabam por manter pessoas em bolhas sociais limitantes.

Então, decrete o “sextou” e siga em frente, fazendo do seu jeitinho, junto com quem abre a sua mente e o seu coração!

Observe: com metade do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste somente tarde da noite, chegando ao céu pouco antes da 1h da manhã do sábado, dia 23. Visível até o amanhecer, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Leão, ao lado de Regulus, a estrela Alfa desse conjunto estelar. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também chegará à mesma longitude de Phecda, a estrela Gama da Constelação da Ursa Maior.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: mantenha o foco de organize tudo sem se afobar, ariano. É hora de deixar tudo do seu jeito.

Touro: divirta-se, taurino. Mesmo que o dia seja bastante corrido, procure alguma atividade leve para se distrair.

Gêmeos: cuide mais da sua intimidade, geminiano. É preciso saber valorizar os poucos e bons que estão à sua volta.

Câncer: é preciso dar atenção às pessoas à sua volta canceriano. Ouça mais e fale menos, atendendo o que for necessário.

Leão: é hora de estabelecer prioridades e realizar de forma organizada, leonino. Saiba o que é importante e corra atrás dos seus objetivos.

Virgem: faça algo para manter a sua autoconfiança elevada, virginiano. É preciso cuidar do que é seu, mantendo o seu nível de energia elevado.

Libra: cuide do seu bem-estar de forma ampla, libriano. Se preciso, diminua o ritmo, mas não deixe de cuidar de você.

Escorpião: esteja com as pessoas certas, escorpiano. É preciso evitar desgastes com quem não vale a pena.

Sagitário: pense no futuro, sagitariano. É hora de se organizar para poder chegar mais longe com os seus planos.

Capricórnio: esteja aberto a novas ideias, capricorniano. O dia favorece boas conversas e ampla troca de informações.

Aquário: vença os seus medos e não tenha medo de se transformar, aquariano. É hora de virar páginas de forma racional.

Peixes: estabeleça boas trocas, pisciano. É preciso conversar para chegar a um bom consenso sobre o que você quer.