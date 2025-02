Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 21

Esta sexta-feira, dia 21, chega em clima introspectivo, mas nem por isso está fechada às interações sociais. Ainda que seja hora de refletir, até o ato de pensar sobre a vida fica mais leve quando se está em boa companhia. Então, o céu pede mais gentileza e disposição para lidar com as pessoas, não somente pela boa educação, mas também pelo bem-estar de forma geral.

Afinal, se é melhor a paz, por que desejar o conflito? Pois é, há quem prefira causar desconforto a passar despercebido. Nessa briga por destaque, há quem faça de tudo e mais um pouco para se sobressair e demonstrar poder. Para o sábio, não há provocação que mereça ser valorizada, pois ao largar sozinho aquele que quer encrenca, o primeiro passo para a tranquilidade está dado. Sabe aquela coisa de que, quando um não quer, dois não brigam?

É com esse clima de bandeira branca, em todos os níveis e tipos de relacionamento, que o fim de semana pede mais colinho e cafuné. Quem dá esse tom é a harmonia formada pela Lua Minguante, ainda avançando pelo signo de Sagitário, com o energético Vênus, em Áries. Por isso, antes de chegar na defensiva, saiba ouvir e use a diplomacia.

Negociar é dá vida, ceder é necessário e gostar de tom intimidador é algo que só agrada aos inseguros por natureza. Por isso, não queira medir forças com ninguém! Esse tipo de atitude só acaba por revelar a pequenez de quem se coloca como eterno desafiante de tudo e de todos. Então, ainda que haja uma tensão celeste entre a Lua Minguante e o grandioso Júpiter, deve-se dar razão para o simbolismo das uniões e das relações venusianas para que aconteçam os encontros com aqueles que sabem dar valor ao crescimento conjunto.

E assim vale aproveitar o último dia útil da semana para abraçar, acolher e ser parceiro. E é para ir na fé, acreditando que, sim, é possível encontrar conforto junto aos que se ouvem e se cuidam mutuamente!

Observe: com aproximadamente 30% de iluminação, a Lua Minguante começa a chegar tarde ao céu, ascendendo ao Leste somente depois da meia-noite. Em meio à Constelação do Serpentário, a rainha da noite também ficará alinhada às estrelas da cauda do aracnídeo representado na Constelação do Escorpião, podendo ser vista até o amanhecer do sábado, dia 22.

Áries: acredite e siga em frente, ariano. É preciso estar com as pessoas que compartilham os mesmos valores que você.

Touro: preze pelas trocas sinceras e produtivas, taurino. O céu pede mais profundidade ns suas relações.

Gêmeos: invista no diálogo e evite discussões desnecessárias, geminiano. O céu pede mais compreensão e compartilhamento de experiências.

Câncer: cuide de tudo na sua rotina para poder relaxar no fim de semana de forma plana, canceriano. Seja disciplinado, mas sem exageros.

Leão: faça algo prazeroso, mas que demande pouca coisa, leonino. O céu pede mais leveza para lidar com o seu dia a dia.

Virgem: olhe para você e cuide do seu bem-estar de forma ampla, virginiano. Lembre-se de que menos é mais.

Libra: é importante saber ouvir para poder cercar-se das pessoas certas, libriano. Concentre-se nas pessoas e nas conversas que valem a pena.

Escorpião: invista em você, mas sem gastar muito, escorpiano. O céu pede mais foco no que pode realmente trazer retorno para você.

Sagitário: use a sua sensibilidade aflorada para fazer tudo o que precisa ser feito, sagitariano. O céu pede mais energia direcionada.

Capricórnio: invista no seu bem-estar, capricorniano. Mesmo que a rotina esteja corrida, é importante valorizar questões mais sutis.

Aquário: veja pessoas queridas, aquariano. Mesmo com o contexto agitado, é hora de agitar a sua vida social.

Peixes: pense no futuro, pisciano. É preciso dar um passo de cada vez e buscar as alianças mais valiosas para crescer com consistência.