Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 21

Pouco depois do ingresso do Sol no signo de Áries e do Ano Novo astrológico, o astro-rei abraça, nesta sexta-feira, dia 21, o belo Vênus. E esse encontro celeste acontece bem no dia da semana que, de acordo com os antigos magos caldeus, é dedicado ao planeta vizinho da Terra, patrono astrológico da beleza e dos relacionamentos.

Mas o nosso planeta irmão, na metafísica astrológica, diz-se que está em exílio nos domínios arianos. Em Áries, Vênus está debilitado, enfraquecido. Também pudera, pois é como se o planeta dos relacionamentos, quando passa pelo signo da iniciativa individual, se sentisse um tanto sozinho. Então, com o Sol iluminando o senhor casamenteiro do zodíaco em seu momento de maior solitude, o céu lembra que, às vezes, é melhor estar só do que mal acompanhado.

E ainda tem mais! Vênus atualmente está em movimento retrógrado aparente , em um ciclo conhecido desde a Antiguidade. Nele, o planeta troca seu estado de Estrela Vespertina ou Vésper, quando fica visível próximo ao horizonte Oeste depois do pôr do Sol, para Estrela Matutina, quando aparece ao Leste pouco antes do astro-rei nascer. Assim, relações e relacionamentos estão sob análise, na vida pessoal e também na diplomacia entre países.

Nesse embalo, o céu inspira mais autonomia para o exercício do “eu me amo”. Não para incentivar pessoas narcísicas – que só pensam em si – mas para lembrar que relacionar-se com o outro implica em uma boa dose de amor próprio e autoconhecimento. Pois sem autoestima, não há parceria que vingue!

Por isso, não deixe de observar as atitudes e comportamentos alheios. E, claro, evite as implicâncias gratuitas. Agora, mais do que nunca, o momento pede que amar a si mesmo também signifique maior capacidade de amar ao outro. Porque, afinal, o que ninguém merece é gente mal amada distribuindo desamor gratuito. Então, faça a sua parte e seja você o amor que deseja ver no outro!

O planeta Terra agradece!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, a Lua Cheia – já quase Lua Minguante – aponta no horizonte Leste por volta das 23h. Em meio à Constelação do Sagitário, a rainha da noite também se aproximará da longitude de Vega, a estrela Alfa da Constelação da Lira, ficando visível até o amanhecer do sábado, dia 22.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: é hora de prezar pela responsabilidade, ariano. O céu pede mais planejamento e foco para o seu crescimento.

Touro: invista em novos conhecimentos e trocas produtivas, taurino. O céu só pede também mais flexibilidade em relação às ideias dos outros.

Gêmeos: desapegue do que não serve mais, geminiano. É preciso estar ao lado das pessoas que sabem o que é fundamental para você.

Câncer: é hora de ouvir mais e fazer boas parcerias, canceriano. O momento pede mais paciência para lidar com os outros.

Leão: faça tudo com capricho no seu trabalho, leonino. É importante agir em parceria com as pessoas.

Virgem: pegue leve com você e seja criativo, virginiano. O céu pede mais criatividade e espontaneidade.

Libra: olhe para dentro e cuide das suas questões mais íntimas, libriano. O céu está sensível e cheio de sutileza para você.

Escorpião: é preciso ter habilidade para ouvir e ser ouvido, escorpiano. Preste mais atenção nas suas necessidades íntimas e siga em frente com mais foco.

Sagitário: é preciso saber cuidar do que é prioridade e agir com presteza, sagitariano. Procure dar um passo de cada vez, de maneira bem pensada.

Capricórnio: use a sua intuição de forma habilidosa, capricorniano. É preciso avançar com mais certeza, mas sem abrir mão da sutileza.

Aquário: procure manter a mente serena, aquariano. A semana pode ter sido corrida, mas é preciso priorizar o seu bem-estar.

Peixes: pense no futuro, pisciano. É hora de crescer e também de saber quais ambientes são mais propícios para as suas ideias se desenvolverem.