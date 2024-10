Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 18

Virginia Gaia 18/10/2024 - 1:59 Para compartilhar:

Com a Lua Cheia reluzente, a semana de trabalho vai chegando ao fim, sob a influência de um astral que também pede para diminuir o ritmo. Então, nesta sexta-feira, dia 18, é hora de aproveitar a hora do almoço para um bate-papo aprazível, que pode ser emendado com uma dose de auto indulgência, com direito a cafezinho e uma pontinha de açúcar para adoçar a vida!

Avançando pelo signo de Touro, a rainha da noite está com mais cara de mãezona. Então, dá para chegar, abrir a geladeira e logo se lambuzar com os quitutes que só uma mãe celeste, que de vez em quando até dá um jeito no destino para proporcionar lua de mel, é capaz de prover. Até porque o planeta Vênus, patrono da sedução, ainda está em meio a um harmonioso trígono – um ângulo de 120°, na metafísica astrológica – com o generoso Netuno.

Com esse conjunto simbólico no céu, a sexta-feira pede mais gentileza e conforto para expandir a sensorialidade. Dá, sim, para ser produtivo ao longo do dia, deixar tudo em ordem para, depois, dar aquela esticada até um encontro cheio de segundas intenções. Deixando o terninho de lado, vale lançar mão do batom vermelho e da sedução. O salto alto fica de acordo com o gosto do freguês, pois mais vale um andar confiante em um tênis do que uma personalidade reticente em cima de um salto agulha.

De qualquer forma, não dá para achar que essa ou aquela produção visual possa estar sugerindo abordagens deselegantes. Afinal, o conquistador Marte, no signo de Câncer, ainda está disputando forças com o poderoso Plutão, em Capricórnio. Então, esteja ela vestida para matar ou não, se é para chegar em alguém, que seja com bom gosto e delicadeza. Tudo como manda o figurino do Sol libriano, que prima pela diplomacia.

Então, mesmo que a sua sexta-feira não tenha nada de muito especial programado, vale também pensar em algo fantástico para fazer com você mesmo. Ao chegar em casa, prepare um banho especial para tomar ouvindo aquelas músicas que balançam o coração. Porque o céu está intenso, mas aqui na Terra todo ser humano merece um fim de semana que comece com um momento para confortar a alma!

Observe: ainda quase que com o corpo plenamente iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes das 20h. Em meio à Constelação de Áries, cruzará o céu, em direção ao Oeste, até o amanhecer do sábado, dia 19. Nesse meio tempo, a rainha da noite ficará também alinhada a Rana, a estrela Delta da Constelação de Eridanus.

Áries: tenha senso de prioridade e execute as coisas com calma, ariano. É preciso estar atento ao que você deve realmente dar valor.

Touro: você está magnético e cheio de energia, taurino. Aproveite o carisma em alta para fazer contatos e expandir horizontes.

Gêmeos: dê atenção ao seu bem-estar em um nível amplo, geminiano. Cuide da sua espiritualidade e use bem a sua intuição.

Câncer: é hora de estar com as pessoas, mas evitar as companhias que pouco acrescentam à sua vida. Esteja atento às relações que valorizam a sua companhia.

Leão: administre as coisas de forma mais harmônica e diplomática, leonino. É hora de liderar com sabedoria.

Virgem: expanda os seus conhecimentos, virginiano. É fundamental que você encontre espaço para estudar e aprender com os outros.

Libra: o céu traz mais profundidade para você, libriano. Faça tudo o que precisa ser feito, dividindo decisões críticas com quem você confia.

Escorpião: estabeleça parcerias e busque manter equilíbrio com as pessoas, escorpiano. O céu pede mais atenção com os mais próximos.

Sagitário: trabalhe bem em equipe, sagitariano. O céu pede mais espaço para a administração dos seus temas cotidianos.

Capricórnio: seduza pelas beiradas, capricorniano. O céu abre espaço para o prazer, mas é preciso ir com calma.

Aquário: dê atenção à sua vida íntima, aquariano. É prudente falar o que você sente, mas sem se expor demais.

Peixes: exerça a arte do diálogo, pisciano. Aproveite o momento para fazer contatos e expressar as suas ideias.