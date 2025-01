Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 17

Quando a razão encontra os seus limites, a mente abre espaço para a intuição. Então, nesta sexta-feira, dia 17, permita-se sentir e ouvir mais a sua voz interna. Acredite: conversar consigo mesmo é um exercício saudável e dos mais antigos. E, não, não precisa ser nada muito excêntrico ou especial: é só investir na via da reflexão!

Nesses tempos tão cheios de estímulos, conectar-se inteiramente tornou-se um desafio até para os mais dedicados ao autoconhecimento. Entretanto, nesta sexta-feira, dia 17, o Sol ilumina Netuno e, com isso, o céu dá uma ajudinha aos dispersos de plantão. De mãos dadas e cada vez mais próximo a Plutão, o astro-rei está em seus últimos graus do signo de Capricórnio, já que logo mais, no sábado, dia 19, ingressará no signo de Aquário.

Mas, antes de cruzar a fronteira para juntar-se ao pequeno notável nos domínios aquarianos, o Sol ilumina Netuno em uma relação angular da ordem de 60°. Se você se assustou com o vocabulário matemático, não precisa: o resultado dessa conta para a metafísica astrológica é simples. Na prática, ela indica que o astro-rei estará como se fosse em um diálogo harmônico com o patrono do inconsciente e dos oceanos.

E é assim que a semana de trabalho chega ao fim com um misto de praticidade, dado o avanço da Lua Cheia pelos territórios virginianos, com olhar para o que há de interno e mais sutil no ser humano, por conta dos aspectos solares profundos. Por isso, abra espaço para mais inspiração! Ouça a voz da intuição, converse com o universo e preste atenção aos sinais.

Ah, e jamais esqueça que os grandes insights acontecem quando menos se espera. A mente humana é muito rica e o cérebro adora momentos de relaxamento para fazer suas conexões mais poderosas. Pois sentir e pressentir é algo muito comum e deveria ser assunto menos tabu!

Então, feche a semana colocando tudo em ordem, o que inclui abrir espaço para ouvir melhor a voz do coração!

Observe: com aproximadamente 80% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste depois das 21h30, ficando visível até o amanhecer do sábado, dia 18. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite chegará à mesma longitude de Zosma, a estrela Delta do conjunto estelar dedicado ao mítico felino celeste. Ao longo desse período, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater.

Áries: deixe tudo do seu jeito, ariano. É hora de se organizar e também de harmonizar o ambiente à sua volta.

Touro: a sexta-feira inspira o lazer e a diversão, taurino. É hora de você cuidar mais das suas necessidades pessoais.

Gêmeos: esteja junto das pessoas que você mais gosta, geminiano. É hora de cuidar de quem é realmente importante para você.

Câncer: mantenha a concentração para deixar tudo em seu devido lugar, canceriano. É hora de manter o foco.

Leão: invista em você, leonino. Eleja prioridades, mas não deixe de separar recursos para cuidar melhor de você mesmo.

Virgem: cuide do seu bem-estar emocional, virginiano. É preciso usar a sua sensibilidade de forma produtiva.

Libra: invista mais na sua espiritualidade, libriano. O céu pede um olhar dedicado para as suas questões internas.

Escorpião: procure ver pessoas, escorpiano. Esteja com os amigos e em ambientes que o recebam bem.

Sagitário: preste atenção nos seus passos e não fuja das responsabilidades, sagitariano. O momento pede mais dedicação à sua carreira.

Capricórnio: procure experimentar coisas novas, capricorniano. É preciso estar antenado ao seu entorno.

Aquário: estreite laços com quem vale a pena, aquariano. O momento pede mais intimidade e confiança.

Peixes: faça tudo em boa companhia, pisciano. Só evite falar demais para não acabar se expondo à toa.