Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 16

Esta sexta-feira, dia 16, promete acelerar a mente e os acontecimentos. Ainda em clima de responsabilidade ampliada, já que a Lua Cheia avança pelos graus do signo de Capricórnio, é preciso agir de forma estratégica ao mesmo tempo em que se aprende a arte de não cobrar demais, tanto dos outros quanto de si mesmo.

Neste último dia útil da semana, a rainha da noite capricorniana engata uma tensão com o relacional planeta Vênus ao passo em que flerta positivamente com Mercúrio. Com essa combinação na geometria celeste, é como se o Universo mandasse recado: cuidado com as suas palavras, pois elas podem atingir em cheio os seus interlocutores.

Então, mesmo diante das situações mais desconfortáveis, é bom medir as palavras e até pensar se elas são mesmo necessárias. Será que precisa mesmo falar tudo o que pensa? Se desgastar à toa ou tocar em temas sensíveis? Às vezes, o silêncio fala mais do que as conversas mais tagarelas!

Nesse contexto, também tem um assunto que, com certeza, merece estar fora do repertório: a fofoca! Na verdade, ela deveria estar sempre fora de cogitação, mas o fato é que esse tipo de prática é tão antiga quanto o ser humano. E quem quer paz de espírito, com certeza, evita perder tempo e energia comentando sobre a vida alheia.

Seja no trabalho, entre os amigos, no ambiente familiar, aquele que gosta de falar dos outros pouco olha para si. Da mesma forma, quem cobra demais dos outros é porque frequentemente esquece de avaliar as próprias ações e daí falta empatia. No fim, vale a máxima: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você.

Ah, mas ainda tem mais uma coisa! Sabe o que sempre – isso mesmo, sempre – é bom manifestar em palavras? O elogio! Sim, pois sob um astral que pede menos cobranças, sobra espaço para apoiar, elogiar e parabenizar. Então, seja sincero e faça questão de reconhecer quem, ao seu lado, faz a vida ficar mais leve. É com esse tipo de atitude que todo mundo ganha e o fim de semana chega mais energizado!

Observe: com cerca de 80% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 20h30. A rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste em meio à Constelação de Sagitário, ficando visível até o amanhecer do sábado, dia 17. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural chegará à mesma longitude de Vega, a estrela Alfa da boreal Constelação da Lira.

Áries: deixe tudo organizado no trabalho para depois poder curtir o fim de semana com a mente relaxada, ariano. Planeje-se para descansar.

Touro: procure novas atividades para arejar a mente, taurino. Aliás, busque interagir com pessoas diferentes para ampliar seus horizontes.

Gêmeos: estreite laços com quem você realmente pode confiar, geminiano. É preciso deixar para trás pessoas e itens superficiais.

Câncer: encontre boas companhias para poder compartilhar seus desejos, canceriano. Ouça mais para poder ser ouvido.

Leão: trabalhe bem em equipe e saiba administrar as pressões sem se estressar, leonino. O céu pede mais harmonia no dia a dia.

Virgem: programe-se para se agradar um pouco, virginiano. É importante se cuidar e fazer algo que eleve a sua energia.

Libra: encontre um lugar bom para você poder descansar, libriano. O momento pede programas e atividades mais intimistas.

Escorpião: evite a dispersão e os excessos mentais, escorpiano. É preciso organizar os pensamentos para ser mais produtivo.

Sagitário: esteja atento à boa gestão do seu tempo e dos seus recursos, sagitariano. É fundamental destinar a sua energia para o que for realmente prioridade.

Capricórnio: use a intuição e a sensibilidade em alta para agir de forma estratégica, capricorniano. O seu magnetismo pessoal está em alta, então aproveite.

Aquário: organize tudo para, depois, poder realmente relaxar, aquariano. É preciso dar tempo ao tempo e arejar a mente.

Peixes: esteja ao lado de pessoas que incentivam os seus sonhos, pisciano. Aliás, priorize as boas companhias com base nas boas conversas.