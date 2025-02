Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 14

É sexta-feira, dia de Vênus, e o Universo parece perguntar: o que faz bem a você? Pois é, a saúde precisa vir em primeiro lugar e, dentro desse conceito, é necessário incluir tanto o bem-estar físico quanto o psíquico. Então, neste 14 de fevereiro, separe um minutinho da sua agenda para fazer algo por você, mesmo que isso signifique uma simples pausa para respirar fundo!

Com a Lua Cheia avançando a passos largos pelo signo de Virgem, prestes a completar sua passagem por essa porção do zodíaco, o minimalista Mercúrio ingressa no signo de Peixes. Com o planeta mensageiro dos deuses nas abstratas águas piscianas, o astral pede mais sutileza e cuidado com o que toca a alma. E isso vale até para as dores de cabeça desnecessárias, que podem ser evitadas.

Dessa maneira, é válido priorizar a alimentação saudável, a rotina disciplinada e as práticas que garantam a mente serena. E daí vem a pergunta: o que você faz por você no dia a dia? Lembre-se de que nada adianta ter uma rotina de skincare com diversos passos se a mente estiver caótica. Porque paz de espírito faz bem para a pele e ajuda a postergar muitas rugas e pés de galinha.

Então, respire fundo! É isso mesmo: antes de estocar cosméticos, encha os pulmões com mais ar. Respirar fundo é bom não somente porque é de graça, mas porque também ajuda a colocar o corpo em um ritmo mais cadenciado e calmo. Com a cabeça no lugar e as emoções fluindo melhor, o viço no rosto aparece e nem será necessário recorrer à maquiagem.

Aliás, aproveite este final da temporada do Sol aquariano para convidar aquele colega de trabalho que é companheiro de verdade para um almoço mais amigável. No fim do dia, depois de respirar melhor pela manhã e almoçar com quem acrescenta, a volta para a casa terá certamente um sabor diferente, sob clima mais aprazível.

E daí fica mais fácil declarar o “sextou” com o espírito mais leve e a mente mais equilibrada!

Observe: ainda com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste depois das 20h. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará alinhada a Denebola, a estrela Beta da Constelação de Leão, ficando visível até o amanhecer do sábado, dia 15.

Áries: concentre-se no seu dia a dia, mas pegue leve, ariano. É hora de encontrar conforto nas mínimas coisas.

Touro: esteja ao lado de pessoas interessantes, taurino. Aproveite o momento propício para seduzir e convencer as pessoas do que você quer.

Gêmeos: preserve a sua intimidade e bem-estar, geminiano. O céu pede mais cuidado com o que está mais próximo a você.

Câncer: ouça melhor o que dizem para você e, assim, evite tirar conclusões precipitadas, canceriano. O céu pede mais sensibilidade.

Leão: invista em você, mas sem gastar muito, leonino. É preciso dar atenção ao que é prioridade.

Virgem: cuide do seu corpo e até da sua aparência se isso ajudar na sua autoconfiança, virginiano. É preciso dar passos mais confiantes.

Libra: mantenha a mente serena e evite ambientes tumultuados, libriano. Éhora de investir mais no seu bem-estar de forma ampla,

Escorpião: não sofra por antecipação, escorpiano. É hora de você cuidar do seu futuro, mas sem abrir mão do foco no presente.

Sagitário: planeje-se melhor para poder ficar em paz consigo mesmo, sagitariano. É hora de cuidar melhor da sua carreira, mas sem estresse.

Capricórnio: aproveite o momento mais reflexivo para ver e rever ideias, capricorniano. Ouça mais e assimile conhecimento.

Aquário: procure manter ao seu lado as pessoas mais fiéis, aquariano. O céu pede mais atenção às suas parcerias.

Peixes: equilíbrio é a palavra chave do dia, pisciano. Procure estar mais próximo de quem ajuda você a ser mais sereno.