Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 14

Nesta sexta-feira, dia 14, o Sol amanhece depois de a Terra ter encoberto temporariamente a Lua, em um Eclipse Lunar Total. Ganhando tom avermelhado no momento do seu ápice, a rainha da noite tornou-se o que popularmente é conhecido como “Lua de Sangue”. Assim, o astral deste último dia útil da semana carrega o simbolismo da revisão e da transformação.

Na metafísica astrológica, eclipses solares e lunares recebem interpretações distintas e específicas. Como esses fenômenos astronômicos sempre acontecem em pares, as temporadas de eclipses costumam gerar muitas incertezas, idas e vindas, trazendo também definições e mudanças repentinas. Por isso, o período entre o par de eclipses – chamado de temporada – é dos mais mágicos e valiosos para os amantes da reflexão e da busca por autoconhecimento.

Dessa forma, a partir de hoje e até o próximo sábado, dia 29 – quando haverá um Eclipse Solar Parcial -, é como se houvesse ainda mais oportunidade para a magia acontecer. Encontros, desencontros e reencontros aparecem como forma de comunicar os golpes e as surpresas do destino. As lembranças, as reflexões e até a intuição estão em seu nível máximo, tornando tudo mais significativo.

Apesar das dúvidas e dos questionamentos, é uma época propícia para quem quer se desenvolver, vencendo medos e sombras do passado em prol da luz que o futuro há de trazer. Então, não esqueça de notar os detalhes. Se você conhecer o seu mapa astral , é possível identificar os planetas e pontos que estão a uma distância de até 5° (cinco graus, na medição que segue as regras matemáticas da trigonometria). Com essas referências geométricas, pode-se saber as áreas da sua vida que serão mais afetadas.

De qualquer forma, para todo o coletivo e para a vida que habita a Terra, está aberta a temporada na qual é possível entender melhor a si mesmo, aproveitando isso tudo como oportunidade para as grandes mudanças pessoais. O que você quer transmutar? Esteja atento e forte, pois o Universo fala com as sutilezas que fazem as emoções transbordarem!

Observe: ainda completamente iluminada, a Lua Cheia – ascende ao Leste por volta das 18h40. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará também alinhada a Denebola, a estrela Beta da Constelação de Leão. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará visível até o amanhecer do sábado, dia 15.

Áries: dê atenção aos seus relacionamentos, ariano. É hora de notar o valor das suas parcerias e as afinidades que você tem com as pessoas.

Touro: é hora de ser criativo e encontrar novas soluções para antigos problemas, taurino. Esteja atento às suas questões pessoais e tome coragem para tomar atitude.

Gêmeos: é hora de dar atenção à sua vida íntima, geminiano. É preciso cuidar da família e dar valor às pessoas mais próximas.

Câncer: você está mais sensível do que nunca, canceriano. Cuidado com possíveis instabilidades e oscilações de humor.

Leão: procure se expressar com empatia e amabilidade, leonino. É hora de levar mais conforto para quem você gosta.

Virgem: é hora de saber eleger prioridades, virginiano. Dê atenção às pessoas mais próximas e não deixe entender as suas demandas mais imediatas,,

Libra: use a intuição para tomar decisões mais sábias, libriano. É preciso saber avaliar tudo por múltiplos pontos de vista.

Escorpião: preste atenção às sutilezas, escorpiano. É hora de investir na sua espiritualidade e bem-estar emocional.

Sagitário: pense no futuro, sagitariano. Só tenha cuidado para não acabar sucumbindo à ansiedade.

Capricórnio: é hora de pensar no longo prazo e fazer as coisas de maneira mais estratégica, capricorniano. O céu pede mais clareza e sabedoria.

Aquário: esteja aberto a novos ensinamentos da vida, aquariano. É preciso expandir sua visão de mundo.

Peixes: não tenha medo de mudar, pisciano. É hora de deixar ir o que não serve mais, abrindo-se ao novo!