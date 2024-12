Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 13

Virginia Gaia 13/12/2024 - 1:59 Para compartilhar:

É sexta-feira 13, mas só tem azar quem tomar para si o poder da autossugestão! Então, deixe a cisma para lá, abrace o destino e inspire-se para fechar a semana com informação de qualidade. Pois é, o céu neste último dia útil da semana está frenético querendo se comunicar, mas com responsabilidade e profundidade.

Então, não tem motivo para cair na conversa das crendices! Porque o pior de tudo é que, no final das contas, quem paga o pato é o gato preto, que de animal mágico e protetor, passou a ser visto com preconceito somente na Idade Média. E tudo isso por conta de rituais falsos, que foram disseminados para depreciar a imagem de toda e qualquer fé que não estivesse sob o controle da Igreja.

Assim, o astral inspira a busca pelo conhecimento antes de fazer julgamentos precipitados. E quem evoca esse espírito é a Lua Crescente, já quase Lua Cheia, ao ingressar no comunicativo signo de Gêmeos. Então, depois de dormir agarrada com o tecnológico Urano, a rainha da noite avança pelos domínios zodiacais da informação e do aprendizado, em harmonia com Marte, com Netuno e com Putão. E tudo isso ainda embala o amistoso contato entre Mercúrio e Vênus, fazendo com que as boas conversas fluam com naturalidade.

Que tal aproveitar tudo isso para propagandear os benefícios de se ter um gatinho preto por perto? Entre todas as cores de pelagem desses animais fascinantes, o preto acaba sendo discriminado de forma gratuita e injusta. Desde que começaram a ser domesticados, na época do Egito Antigo, os felinos logo ganharam a admiração humana. Inicialmente abrigados nos locais de estoque de alimentos, como caçadores e predadores de pragas, os gatos aos poucos ganharam espaço nas casas das famílias egípcias.

Daí, foi questão de tempo para que acabassem se tornando animais de estimação. Sem nunca se distanciar de sua aura atrelada à magia de proteção, logo se transformaram em animais de companhia dos que cultuavam a natureza, professando algum tipo de crença fincada no paganismo. E foi assim que se tornaram vítimas da maldade dos humanos mais recalcados.

Então, nesses tempos de comunicação aberta e acesso livre à informação, aproveite para disseminar a mensagem de que gatos pretos dão sorte. Pois o que dá azar mesmo é cruzar o caminho com um ser humano ignorante!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até às 4h da manhã do sábado, dia 14. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite avançará em direção ao Oeste, ficando alinhada a Mirfak, a estrela Alfa da Constelação de Perseu.

Áries: invista nas trocas intelectuais e nas boas conversas, ariano Com menos ansiedade e mais bate-papo você chegará onde quer.

Touro: tenha senso de prioridade para poder agir de forma mais prática, taurino. O dia pede mais objetividade.

Gêmeos: use a sua sensibilidade para avançar em direção aos seus planos, geminiano. O céu pede mais abertura ao novo.

Câncer: procure manter a mente descansada e serena, canceriano. Mesmo com a rotina corrida, não deixe de investir no seu bem-estar.

Leão: aproveite esse momento para compartilhar bons momentos e em boa companhia, leonino. Converse com as pessoas à sua volta para pode trocar com o seu entorno.

Virgem: planeje o seu futuro e tenha mais foco na sua carreira, virginiano. O momento pede mais direcionamento para os seus projetos.

Libra: esteja aberto ao aprendizado, libriano. É hora de aprender com as pessoas à sua volta, aprimorando conhecimentos por meio de boas conversas.

Escorpião: vire páginas sem medo, escorpiano. Só esteja atento às pessoas que são realmente fieis a você.

Sagitário: seja mais diplomático, sagitariano. É fundamental que você consiga estabelecer bons acordos.

Capricórnio: cuide da sua saúde, capricorniano. O céu pede mais atenção para a sua vida prática.

Aquário: é hora de usar a sua criatividade e poder de persuasão, aquariano. Perceba as coisas nas entrelinhas e parta para a conquista.

Peixes: invista mais tempo no seu bem-estar íntimo, pisciano. O céu pede mais atenção à sua casa e temas domésticos.