Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 11

Esta sexta-feira, dia 11, chega sob um simbolismo que lembra que tudo fica melhor em boa companhia! No céu, a Lua Crescente – já praticamente Lua Cheia – avança a passos largos pelo relacional signo de Libra, formando uma harmonia com o patrono das profundezas, o pequeno notável Plutão.

Ao longo deste último dia útil da semana, a rainha da noite também aos poucos se aproximará do ponto onde chegará ao seu ápice, quando ficará completamente oposta ao Sol, no sábado, dia 12. Nesse meio tempo, a patrona das marés ainda engatará um belo flerte com Júpiter. E é dessa forma que o fim de semana chega com um pitada de otimismo e de conforto emocional.

O mundo está cada vez mais complexo? Talvez. A vida mais complicada? É possível. Mas tudo com certeza fica mais leve quando existe alguém para ouvir e acolher. Pois, às vezes, ajudar significa só dar ouvidos a uma voz que tem dificuldade de ganhar o mundo. E isso faz toda a diferença!

Dessa maneira, a sexta-feira está bem tagarela, louca para engatar conversas interessantes. Que tal um café com muito bate-papo? Se faltar o café, pode ser apenas um ombro amigo que já está valendo! E muito! E quem manda esse recado é o patrono dos relacionamentos, o planeta Vênus. Já pronto para retomar a direção habitual em seu curso pela sequência de signos do zodíaco, o mais belo e brilhante dos planetas promete revelar as melhores companhias, demonstrando também aquelas que nem valem tanto a pena.

Então fale mais, diga o que sente, peça colo e receba o cuidado que você merece. Todo mundo gosta de carinho e de sinceridade. E é onde essas duas palavras se cruzam que surgem as melhores e mais duradouras parcerias!

Observe: praticamente toda iluminada, a Lua Crescente – quase Lua Cheia rente ao horizonte Leste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite também ficará próxima à longitude de Algorab, a estrela Delta da Constelação do Corvo. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará visível até o amanhecer do sábado, dia 12.

Áries: é hora de buscar equilíbrio junto às pessoas que estão à sua volta, ariano. Lembre-se de investir no diálogo e nas parcerias.

Touro: fomente as boas relações de trabalho, taurino. O céu pede mais calma para você aproveitar melhor a sua rotina.

Gêmeos: faça tudo com mais calma e aproveite melhor o seu dia, geminiano. O céu pede mais prazer nas pequenas coisas.

Câncer: esteja ao lado de quem você mais gosta, canceriano. invista nas suas relações mais íntimas.

Leão: seja direto ao ponto sem ser insensível, leonino. O astral pede mais diálogo e troca com as pessoas.

Virgem: faça coisas prazerosas sem, no entanto, gastar muito dinheiro, virginiano. O céu pede uso consciente dos seus recursos.

Libra: cuide mais de você, libriano. O momento fomenta tudo o que pode elevar a sua autoestima.

Escorpião: invista no seu bem-estar e saúde mental, escorpiano. O céu pede mais atenção à sua saúde em um nível amplo.

Sagitário: esteja com as pessoas certas, na hora certa, sagitariano. Compartilhe bons momentos, mas sem deixar que a carência influencie suas escolhas.

Capricórnio: assuma responsabilidades e deixe tudo organizado no trabalho, capricorniano. É preciso ter foco para crescer.

Aquário: aprofunde as suas reflexões e conhecimentos em boa companhia, aquariano. O céu pede que você saiba ouvir melhor as pessoas.

Peixes: transforme seus medos em coragem e aproveite mais as coisas, pisciano. O céu ajuda você a fazer diferente.