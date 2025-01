Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, dia 10

A sexta-feira da semana que marcou o retorno ao trabalho, depois do Ano Novo, chegou. Para embalá-la, o céu deste dia 10 de janeiro evoca leveza e profundidade ao mesmo tempo. Assim, a Lua Crescente ganha corpo no signo de Gêmeos, evocando as trocas interpessoais e diversidade de experiências, ao passo em que a rainha da noite abraça o sábio Júpiter, depois de passar um bom tempo sorrindo para o enigmático Plutão.

Cheio de contrastes, mas também repleto de dinamismo, o céu abre espaço para a reflexão ao passo em também pede mais descontração. Por isso, o momento pede uma boa dose de bom humor para encarar o fim da primeira semana útil de 2025, trazendo novamente à realidade os que podem, por algum motivo, ter perdido um pouco a mão no dia a dia. Pois é, a rotina do novo ano já está a pleno vapor.

Então, o fim de semana chega com um pouco mais de vontade de curtir o tempo presente, lembrando que a vida é curta e que o próximo Réveillon chegará em um piscar de olhos. No intervalo entre essas duas viradas de ciclo, deve-se não somente calibrar as expectativas, mas também estabelecer o que deve ser prioridade em cada etapa.

E você? Conseguiu dar pelo menos um passinho em direção ao que você pretende realizar ao longo do ano? Pois não basta apenas sair da cama, trabalhar, estudar e voltar para casa como antes. Porque nada muda se você não for parte da mudança que pretende ver à sua volta. Mesmo reconhecendo as suas limitações, é crucial perceber o que está ao seu alcance para começar a fazer desde já.

Mas há quem possa argumentar que ainda é muito cedo para cobrar, já que o ano mal começou. Bem, pode até ser, mas o fato é que quem tem o hábito de adiar começos acaba ficando para trás, pois o tempo não pára. E é nesse sentido que terminar a semana com sensação de dever cumprido engrandece a alma.

Então, decrete o primeiro “sextou” do ano mentalizando como você quer que sejam os das próximas semanas. Afinal, é dando um passo de cada vez, ou fazendo o melhor a cada ciclo semanal, que se constrói um ano fora de série!

Observe: com quase 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará ao lado do planeta Júpiter e de Aldebaran, a estrela Alfa da Constelação de Touro. Esse trio brilhante ficará depois visível até quase às 3h da manhã do sábado, dia 11, quando passará da linha do horizonte.

Áries: faça tudo o que tiver que fazer, mas tenha cuidado com a dispersão, ariano. É preciso cuidar das suas coisas, mas de forma mais concentrada.

Touro: tenha foco para usar o seu tempo de forma produtiva, taurino. É preciso economizar recursos.

Gêmeos: expresse as suas emoções e tenha mais atitude, geminiano. É hora de você cuidar das suas coisas de forma gentil e ativa.

Câncer: cuide do seu bem-estar emocional, canceriano. É preciso manter a mente serena e cuidar da sua saúde em um nível amplo.

Leão: avalie bem as influências que você tem por perto na sua vida, leonino. O céu pede mais qualidade do que quantidade nas suas relações.

Virgem: faça tudo o que for necessário para deixar as coisas bem engatilhadas para o futuro, virginiano. É hora de se planejar para realizar.

Libra: mantenha a mente aberta para novas ideias, libriano. O céu pede mais flexibilidade na hora de lidar com as pessoas.

Escorpião: o céu está cheio de sensibilidade para você, escorpiano. O momento pede mais intensidade, mas sem exageros.

Sagitário: ouça mais as pessoas e atue em equipe, sagitariano. É hora de fazer boas parcerias e estar em boa companhia.

Capricórnio: cuide mais da sua saúde e da sua vida prática, capricorniano. É hora de deixar tudo do seu jeito.

Aquário: o seu poder de persuasão e até a sua capacidade de seduzir estão em alta, aquariano. Aproveite para cuidar de você e ter mais autoconfiança.

Peixes: observe os seus instintos, pisciano. É preciso estar ao lado das pessoas que você mais valoriza.