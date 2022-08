Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta-feira, 12

Virginia Gaia 11/08/2022 - 21:31 Compartilhe

Você nasceu para brilhar! Duvida dessa afirmação? Bem, diria que ela representa o caminho natural das coisas, que é quando se tem – ou se encontra – a maneira de realizar as tendências e talentos pessoais ao longo da vida. Esqueça fórmulas enlatadas para o sucesso: ele vem na medida em que somos o que somos e permitimos também que os outros sejam o que são. Nesta sexta-feira, dia 12, o céu quer beleza, naturalidade e realização!

Junto com a Lua Cheia também tivemos o ingresso do brilhante planeta Vênus no reluzente signo de Leão. E, como todas as sextas-feiras foram interpretadas pelos sábios magos caldeus, desde a época da antiga Babilônia, como sendo de Vênus, então será dia de celebrar esse corpo celeste que, depois do Sol e da Lua, é o que mais brilha no céu. Quando passa pelo signo de Leão – cujo regente simbólico é o Sol, nosso astro-rei doador de luz e vida – Vênus manifesta a sua beleza em forma de autenticidade.

Não é à toa que Vênus rege a beleza e tudo o que de mais valioso temos na vida, incluindo aí a riqueza e os relacionamentos. O seu destacado brilho se dá não somente pela distância que está da Terra, mas especialmente por conta da composição de sua atmosfera, que tem propriedades refletoras para a luz. Esse brilho, é claro, foi notado desde os primórdios pelos nossos antepassados, em diversas culturas, servindo também de referência para a formulação de calendários que nortearam a organização social e também para a realização de práticas mágicas.

O destaque visual de Vênus no céu também deu a esse planeta um sem número de nomes e apelidos ao longo da história. Como está sempre próximo ao Sol, sua visibilidade se dá por pouco tempo, sempre antes do amanhecer, ao Leste, ou logo depois do pôr do Sol, a Oeste, passando do horizonte visível instantes depois. Esses dois momentos de Vênus lhe conferiam os nomes de Estrela da Manhã e Estrela Vespertina ou, simplesmente, Vésper. O nome de “estrela” é porque foi necessário um tempo até entender por completo a dinâmica celeste e perceber que se tratava de um planeta. Nesse meio tempo, ainda teve outra designação estelar: Estrela D’Alva.

Entre tantos nomes, um chama especialmente a atenção: Lúcifer. Sim, antes de ser um anjo caído, Lúcifer foi um dos nomes para o planeta Vênus, pois significa “portador de luz”, remetendo mais uma vez ao brilho notável desse fascinante corpo celeste. Seja como for, embora o planeta nunca tenha sido relacionado a nada demoníaco, eis aí uma boa razão para ficar, nesta sexta-feira, como o diabo gosta.

Só vale lembrar que, ainda neste último dia útil da semana, a Lua Cheia ingressa no signo de Peixes, onde tudo é sinônimo de solvência e sentidos aguçados. Então, tome cuidado com os excessos!

Observe: com o corpo iluminado em pouco menos que a sua totalidade, a Lua Cheia ascende ao Leste depois das 18h30, pouco tempo depois do ocaso do Sol, nos fazendo companhia até o amanhecer. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite cruzará o céu em direção ao Oeste tendo, ao Norte, Sadalmelik e Ancha, as estrelas Alfa e Theta, respectivamente, desse conjunto estelar e, ao Sul, Fomalhaut, a estrela Alfa da Constelação de Pisces Austrinus, o peixe austral que está aos pés do mítico Ganimedes, o aguadeiro. Nesse período, a Lua estará ainda na mesma longitude de Deneb Adige, a estrela Alfa da boreal Constelação do Cisne.

Áries: o dia traz bastante sensibilidade, ariano. Por isso, é importante cuidar da saúde e dar atenção à qualidade do seu sono.

Touro: pense no futuro, mas tenha cuidado com o excesso de expectativa e a possibilidade de dispersão, taurino. É preciso sonhar com os pés no chão.

Gêmeos: você está em destaque e pode mostrar todos os seus talentos, geminiano. Mas é preciso cultivar uma boa relação com as pessoas, especialmente as que exercem liderança.

Câncer: o dia promete muitas possibilidades de aprendizado, canceriano. Procure prestar atenção no seu entorno.

Leão: o dia promete muito magnetismo e um toque de mistério, leonino. A sedução e os assuntos ligados à sexualidade estão em alta, então aproveite.

Virgem: dê atenção às pessoas e saiba ouvir mais do que falar, virginiano. Faça boas parcerias sem, no entanto, criar expectativas em excesso.

Libra: organize-se, libriano. O dia pode ser bastante produtivo, fazendo o seu trabalho aparecer, mas é preciso se concentrar nas pequenas coisas.

Escorpião: você está com a criatividade em alta, escorpiano. Aproveite para buscar novas soluções para antigos problemas, pensando nas suas necessidades.

Sagitário: seja maleável e dê mais atenção à sua vida íntima, sagitariano. É hora de cuidar de estar mais leve e introspectivo.

Capricórnio: faça contatos e resolva as coisas, capricorniano. A sua mente está agitada, então aproveite para conhecer gente, só tomando cuidado com as palavras.

Aquário: é preciso pensar no que é prioridade e resolver o que precisa ser resolvido, aquariano. Cuidado com gastos excessivos.

Peixes: você está cheio de energia e bastante magnético, pisciano. Use a intuição a ser favor para saber o que precisa ser prioridade.