Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta, 9

É Lua Nova e é Carnaval! No céu, o Sol e a Lua estão unidos, abrindo um novo ciclo. As marés estão em seu ápice, fazendo com que as oscilações dos oceanos alcancem o seu auge. E é assim que se apresenta esta sexta-feira, dia 9, quando o feriado prolongado dedicado à folia dá as caras.

Com esse encontro acontecendo no signo de Aquário, os dois luminares da astrologia estarão alinhados a Nashira, a estrela Gama da Constelação de Capricórnio, localizada na cauda do mítico animal que é meio peixe e meio bode. Considerada uma estrela auspiciosa, Nashira adiciona significado extra a esse encontro que naturalmente marca a renovação das relações sociais de todos os tipos.

Nada mal para dar o pontapé inicial a uma festa popular, cuja origem histórica remete às celebrações da Saturnália, na Antiguidade. No Hemisfério Norte, mais precisamente na cultura greco-romana, onde está fincada a origem da astrologia ocidental, tanto os signos de Capricórnio quanto Aquário são regidos pelo temido Saturno, o planeta patrono dos grandes ciclos de tempo.

Como último astro visível a olho nu, Saturno foi associado aos limites de todos os tipos, de forma que seu simbolismo se traduz na distinção entre a manutenção e a transformação de tudo. Assim, no signo de Capricórnio, diz-se que o senhor dos anéis do Sistema Solar manifesta sua faceta mais conservadora das estruturas sociais, ao passo em que, no signo de Aquário, o mesmo gigante gasoso revelaria seu lado mais revolucionário, dissolvendo padrões de comportamento.

Assim nasceu a ideia de celebrar uma festa para Saturno, que naquela época legislava soberano nesta época do ano. Por isso, durante a Saturnália, na Antiguidade, dizia-se que as regras sociais estavam temporariamente suspensas, o que dava aos escravos e à elite da época a liberdade de inverter a ordem política e romper com padrões de comportamento.

Assim, o consumo de vinho também era incentivado, fazendo referência aos mistérios do hedonista deus Baco – ou Dionísio entre os gregos – para promover a fertilidade e trazer bons auspícios até o fim do inverno, no Hemisfério Norte. E é daí que vem a tradição do entorpecimento dessa época do ano.

Bem, seja para descansar ou para cair na folia, só vale lembrar que os prazeres dionisíacos precisam ser apreciados com moderação. Fora isso, vale saudar como faziam nossos antepassados, conclamando: Evoé!

Observe: muito próxima ao Sol, a Lua Minguante – já praticamente Lua Nova – estará invisível no céu noturno. Vale aproveitar então e tentar localizar a aproximação entre os planetas Marte e Vênus, nas dependências da Constelação de Sagitário. Ambos poderão ser vistos a partir das 4h da manhã, aproximadamente, ao Leste. Em sua fase como Estrela Matutina, o brilhante Vênus estará pouco acima do planeta vermelho, sendo que ambos serão posteriormente encobertos pelo brilho solar, ao amanhecer.

Áries: é hora de buscar novos interesses e grupos sociais que estejam na mesma sintonia que você, ariano. O céu favorece as suas amizades e relações sociais.

Touro: planeje-se, taurino, especialmente se for junto a pessoas interessantes. É hora de investir no futuro, exercendo sua liderança e pioneirismo de forma saudável.

Gêmeos: invista em conhecimento e em novas formas de trocar experiências, geminiano. O momento pede mais flexibilidade e abertura para novas ideias.

Câncer: não tenha medo de se transformar, canceriano. O astral pede mais inovação e renovação em todos os tipos de relacionamento.

Leão: ouça mais as pessoas e permita-se ousar, leonino. O céu pede mais ação em parceria, buscando conhecer mais gente.





Virgem: cuidado para não acabar querendo fazer coisa demais, virginiano. Procure manter a sua rotina razoavelmente equilibrada.

Libra: o astral favorece a sedução e também o seu poder de persuasão, libriano. É hora de você buscar ser original e ousado.

Escorpião: busque mais vínculo, escorpiano. É hora de cuidar de você, fortalecendo a sua saúde emocional.

Sagitário: troque ideias com quem combina com você, sagitariano. Só tenha cuidado para não acabar se expondo demais.

Capricórnio: seja pragmático na hora de buscar foco nas coisas, capricorniano. O astral pede mais concentração e menos desperdício de tempo.

Aquário: a Lua Nova no seu signo traz sensação de renovação completa, aquariano. Esteja aberto a novas aventuras, sabendo assumir riscos na medida certa.

Peixes: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, pisciano. Vale evitar exageros e excessos, procurando manter mais equilíbrio em todas as suas atividades.

