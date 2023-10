Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta, 6

A Lua Minguante chega rendida, em clima de “sextou” neste 6 de outubro, último dia útil da primeira semana deste intenso mês. Ao chegar ao ponto exato onde formará um ângulo reto com o Sol, o nosso satélite natural abre alas para um período mais introspectivo que aponta direções não óbvias para profundas transformações.

Afinal, não é uma Lua Minguante comum. Neste mês de outubro, a diminuição gradual da luminosidade lunar também preparará o astral para a Lua Nova especial que acontece no próximo sábado, dia 14. Nesse dia, além do início de uma nova Lunação – nome técnico que se dá, tanto na ciência e na astronomia como na metafísica e na astrologia, para o ciclo completo de fases da Lua – também haverá um Eclipse Solar Anular.

Do ponto de vista astrológico, os eclipses costumam precipitar acontecimentos que podem estar se arrastando há bastante tempo. Também confrontando passado e futuro, esses fascinantes fenômenos da natureza acontecem sempre em pares, seguindo um padrão documentado desde a antiga Suméria e que recebeu o nome de Ciclo de Saros. Assim, quando chegamos aos dias imediatamente anteriores aos eclipses, é como se algo mágico e bastante sutil tomasse forma.

Passando pelo signo de Câncer, onde encontra a sua morada, a Lua Minguante desta sexta-feira pede para diminuir o ritmo com pé no misticismo. Então, ela incentiva o olhar sensível para a espiritualidade e para as sutilezas que o universo apresentar. Como anda a sua intuição e o seu sexto sentido?

Formando ainda um aspecto harmônico com o expansor e grande professor da astrologia, o planeta Júpiter, a patrona das marés e da magia evoca o uso da sabedoria para entender que os melhores aprendizados estão nas entrelinhas. Então, receba a sexta-feira em alto estilo, abrindo a alma para os próximos capítulos dessa grande novela chamada vida!

Observe: com aproximadamente 40% do corpo iluminado, a Lua Minguante surge no horizonte Leste somente depois da 1h30 da madrugada do sábado, dia 7, ficando depois visível até o nascer do Sol. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite se deslocará, em direção ao Oeste, próxima de Castor e Pollux, as estrelas Alfa e Beta, respectivamente, desse conjunto estelar ao passo em que também ficará alinhada a Gomeisa, a estrela Beta da Constelação do Cão Menor.

Áries: preste atenção nos sinais que o seu corpo enviar, ariano. Você pode estar mais cansado do que o habitual, então respeite o seu ritmo.

Touro: o céu favorece os programas rápidos e os encontros agradáveis, taurino. Só tenha cuidado para não acabar exagerando.

Gêmeos: procure investir nos programas leves e não muito dispendiosos, geminiano. O céu pede para você administrar melhor os seus recursos.

Câncer: a sua intuição está aflorada, assim como a sensibilidade está em alta, canceriano. Procure seguir os seus instintos, preservando o seu bem-estar.

Leão: o dia pede mais introspecção e calma, leonino. Cuidado para não ser pego de surpresa com mudanças repentinas.

Virgem: esteja nos mais variados ambientes mas tome cuidado com lugares que podem drenar a sua energia, virginiano. O céu pede mais atenção à qualidade das suas relações.

Libra: invista no longo prazo, libriano. É importante deixar tudo organizado no trabalho para manter as coisas no seu curso certo.





Escorpião: invista em companhias inteligentes e conversas profundas, escorpiano. Você está bastante favorecido para todos os temas intelectuais.

Sagitário: o céu incentiva o misticismo e todos os temas sutis, sagitariano. Aproveite o clima para cultivar o seu sexto sentido e aplicá-lo até na sedução.

Capricórnio: exerça boas trocas e esteja com as pessoas certas, capricorniano. É hora de dar atenção às suas relações.

Aquário: cuide da sua saúde, aquariano. Aproveite o dia para investir em uma boa alimentação e também na qualidade da sua rotina.

Peixes: divirta-se, mas com moderação, pisciano. O momento pede para você estar em boa companhia, especialmente com quem você pode ser espontâneo.

