Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta, 26

Virginia Gaia 25/04/2024 - 20:11

Chegamos à última sexta-feira deste intenso mês de abril. Assim, neste dia 26, o céu convida à reflexão e à revisão, mas não para diminuir o ritmo. Aliás, muito pelo contrário: é para fazer tudo o que precisa ser feito, com motivação suficiente para avançar sem medo. Afinal, seja como for, o tempo não para!

No céu, a Lua Cheia avança pelo signo de Sagitário, o território mais motivado do zodíaco. Em harmonia com o profundo Plutão, a rainha da noite não quer superficialidade, desafiando as estruturas para revelar o poder pessoal que existe em cada indivíduo. Então, com esse astral tão passional quanto idealista, é preciso buscar força nas profundezas da alma, vencendo medos e restrições íntimas.

Dessa maneira, a semana de trabalho se aproxima do fim incentivando o olhar crítico, para além da superfície. Quantas pessoas você conhece que têm efetivamente a capacidade de perceber o que está por trás do óbvio? É com esse olhar nas entrelinhas que é possível estruturar os planos mais ambiciosos, mas sem perder de vista a própria identidade.

Em uma era na qual as pessoas desejam a vida do influenciador da tela ao lado, é preciso se perguntar sobre o que, de fato, faz sentido. Pois existe muita coisa dispensável disseminada por aí como se fosse item de primeira necessidade. De acessórios de beleza a utensílios de cozinha, de roupas caras a dicas de bem-estar.

Por isso, procure olhar para os acontecimentos dos últimos 30 dias e faça um balanço antes de decidir por esse ou aquele caminho. Tivemos dois eclipses, a conjunção entre Júpiter e Urano, a mudança de direção de Mercúrio, a conjunção entre Marte e Saturno…. É muita, mas muita, coisa!

Então, respire fundo e lembre-se de perguntar a si mesmo: em meio a todas essas mudanças de direção, onde você está? E onde quer chegar? Refletir sobre o passado e seus aprendizados é a melhor forma de planejar o futuro!

Observe: com cerca de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 19h30. Na divisa entre a Constelação de Escorpião e a Constelação do Serpentário, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer do sábado, dia 27. Ao longo da noite, nosso satélite natural também ficará na mesma longitude de Alwaid ou Rastaban, a estrela Beta da boreal Constelação de Draco (“O Dragão”).

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente.

Áries: procure agir com sabedoria, ariano. O dia favorece as conversas profundas e as trocas de informação.

Touro: desapegue do que não serve mais, taurino. O céu pede mais cuidado para que você não fique levando adiante o que não faz mais sentido na sua vida.

Gêmeos: saiba agir em parceria, geminiano. É preciso saber dialogar, comunicar suas necessidades e estabelecer bons acordos.

Câncer: mesmo que o dia seja corrido, não abra mão do seu bem-estar, canceriano. É preciso agir com serenidade e disciplina.

Leão: vá com calma e não deixe de cuidar de você mesmo, leonino. É importante fazer as coisas do seu jeito, mas com gentileza.

Virgem: esteja mais próximo da família e também das suas demandas íntimas, virginiano. Não se pode abrir mão do seu conforto emocional.

Libra: esteja com as pessoas, faça contatos interessantes e também aproveite para trocar ideias produtivas, libriano. O céu pede mais clareza mental.

Escorpião: organize as suas finanças e recursos pessoais, escorpiano. Aliás, faça o dia também render mais, aproveitando melhor o seu tempo.

Sagitário: o seu carisma está em alta, sagitariano. Use isso a seu favor e aproveite para ir atrás dos seus sonhos.

Capricórnio: cuidado com possíveis exageros, capricorniano. O céu pede calma mental e cautela na hora de se jogar na diversão.

Aquário: valorize as boas amizades, aquariano. É hora de priorizar quem apoia os seus sonhos e valoriza o seu jeito de ser.

Peixes: exerça a liderança e use o seu carisma de maneira inteligente, pisciano. É hora de investir na sua carreira e nos seus planos futuros.