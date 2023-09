Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta, 22

O último dia útil da semana chega querendo resolver tudo. Por isso, esta sexta-feira, dia 22, tem clima meio workaholic, ainda que o dia oficial do “sextou” carregue sempre maior leveza a informalidade. Então, mesmo que você seja da turma que capricha no visual para o “casual friday”, o astral pede mais atenção para não deixar nada por fazer.

O céu está mais obstinado e perfeccionista do que nunca. Isso acontece porque, no último dia do Sol passando pelo signo de Virgem, a Lua Nova torna-se Lua Crescente para, pouco depois, ingressar no signo de Capricórnio. Assim, o astral ganha ares exigentes, bem no bota fora da semana de trabalho.

O desafio, então, é encarar eventuais frustrações e mudanças de planos com bom humor. Afinal, adaptar-se às mudanças da vida é parte fundamental na arte de viver bem. Então, o negócio é não se abalar também com chefes ranzinzas e olhares enviesados que podem partir de quem pouca diferença faz. E, assim, dar conta de todas as tarefas, uma por uma, que estiverem na lista de prioridades e pendências da semana.

O que não vale é formar bico e acabar estragando o clima que, dado o dia da semana, deveria ser mais leve por natureza. E nem estragar o happy hour alheio, despejando cobranças desnecessárias ou adiando a saída do trabalho por questões sem menor importância. Ah, e caso você viva em uma das cidades de trânsito caótico, fica também a dica: sem estresse na hora de voltar para casa, ok?

Tudo bem, a vida não é perfeita. Nunca foi e nunca será. Mas é sempre possível fazer um esforço para cumprir as metas propostas – aquelas exequíveis, diga-se de passagem – sem acabar com o clima à sua volta. Relaxe e faça a sua parte: o céu quer eficiência, mas sem acabar com o prazer cotidiano!

Observe: com metade do corpo iluminado, a Lua Crescente estará no ponto mais alto do céu à medida que o Sol se põe. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite ficará visível até pouco depois da 1h da madrugada do sábado, dia 23, quando passará do horizonte visível. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará ao lado de Alnasl, a estrela Gama do conjunto estelar dedicado ao mítico arqueiro, ao mesmo tempo em que se alinha a Sinistra, a estrela Nu da Constelação do Serpentário.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: a sexta-feira pode demandar bastante de você, ariano. Então, procure ser mais diplomático para evitar embates desnecessários.

Touro: relaxe um pouco, taurino. Aproveite o último dia útil da semana para explorar novos conhecimentos.

Gêmeos: esteja aberto ao novo e evite apegar-se a preciosismos, geminiano. É hora de seguir em frente.

Câncer: cuidado para não se fechar às palavras e necessidades dos outros, cancerianos. O dia pede atenção e diálogo.

Leão: planeje-se, leonino. Mesmo com o dia atribulado, separe algum tempo para você. É preciso saber lidar com questões cotidianas, mas sem se abalar.

Virgem: divirta-se, virginiano. Seja criativo e encontre atividades nas quais você pode ser mais espontâneo.

Libra: cultive a harmonia dentro de casa, libriano. É preciso saber lidar com as demandas da vida íntima, mas sem se afobar.





Escorpião: procure arejar a cabeça, escorpiano. O céu incentiva as boas conversas e as atividades que estimulem a sua mente.

Sagitário: tenha foco e organização para aplicar melhor os seus recursos, sagitariano. O céu pede mais planejamento para lidar com as suas coisas.

Capricórnio: use a sua sensibilidade para expandir horizontes, capricorniano. É hora de valorizar a sua intuição.

Aquário: o astral está mais introspectivo e incentiva reflexão, aquariano. Procure poupar as suas energias.

Peixes: é hora de estar com amigos, mas sempre priorizando a qualidade em vez da quantidade, pisciano. É fundamental que você troque com pessoas que agreguem à sua vida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias