Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta, 10

O último dia útil da semana tem um astral que acelera a mente, ao mesmo tempo em que traz tensão para os temas emocionais e psíquicos. Então, é preciso estar atento e forte! Nesta sexta-feira, dia 10, o céu pede atenção às necessidades do corpo e da alma, lembrando que é preciso pegar mais leve com as pessoas, mas também consigo mesmo.

Sabe aquelas pessoas que acabam por se judiar, seja porque simplesmente trabalham demais ou então porque não percebem que já passaram dos próprios limites? Isso é bem mais comum do que imagina. E acontece até com as pessoas mais conscientes. Aliás, às vezes até porque essas pessoas são realmente muito humanas e, por isso, acabam esquecendo de cuidar de si mesmas.

No céu, o nosso astro mais rápido, a Lua, avança pelo signo de Gêmeos, de onde acenará positivamente ao planeta regente do pensamento, Mercúrio, que está no ansioso signo de Áries. Assim, a rainha da noite incentiva as conversas, as trocas de informação e também a comunicação rápida. Por isso, o dia promete ser cheio de atividade e bastante produtivo.

Contudo, o que chama a atenção para a necessidade de cuidar da própria saúde, é que o nosso satélite natural também engata algumas tensões. Ao formar um ângulo reto com Netuno e também com Saturno, ambos nas águas mutáveis do signo de Peixes, a mãe celeste da Terra pode abrir espaço para o cansaço emocional.

Em meio a tantas informações e relatos emocionados sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, é sempre bom lembrar de dar um respiro para a própria mente. Deixar um pouco as redes sociais de lado e respirar fundo para processar essa enxurrada de informações é fundamental. Lembre-se que o mais importante é ajudar como pode – com doações, trabalho voluntário e o sentimento de solidariedade -, mas também evitar mergulhar no mar de boatos e posts que exploram imagens mais com a função de chocar e não de informar.

Afinal, há coisas, como a sua saúde, que valem mais do que ouro!

Observe: com menos de 10% de iluminação, a Lua Nova ainda está de difícil visualização, ficando próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol, e até pouco depois das 19h30. Na divisa entre a Constelação de Touro e a Constelação de Auriga, a rainha da noite se aproximará da longitude de Menkalinan, a estrela Beta do cocheiro estelar.

Áries: comunique-se com clareza, ariano. Você está com excelentes ideias, mas precisa ser mais efetivo ao comunicá-las

Touro: seja firme nas suas ações, taurino. É hora de você saber onde quer chegar e investir no futuro.

Gêmeos: ouça mais os outros antes de agir, geminiano. É preciso evitar as ações impulsivas, então procure exercitar a atenção.

Câncer: respire, canceriano. É importante fazer as coisas de maneira bem direcionada, mas é necessário também cuidar do seu bem-estar íntimo.

Leão: perceba quem é prioridade e merece a sua atenção, leonino. O céu pede mais calma com as pessoas.

Virgem: invista na sua carreira a faça planos para o futuro, virginiano. É fundamental que você consiga se planejar.

Libra: seja flexível com as ideias, libriano. Aliás, procure investir em programas culturais para unir o útil ao agradável.

Escorpião: perceba para além da superfície, escorpiano. A sua intuição está aflorada, então coloque isso em prática.

Sagitário: converse com os seus pares, sagitariano. É hora de você valorizar as pessoas que estão presentes no cotidiano.

Capricórnio: organize a agenda para dar conta de tudo, capricorniano. O momento pede mais cuidado com as suas questões práticas.

Aquário: encontre espaço para as suas ideias, mas não queira ser impositivo, aquariano. O céu pede mais atenção para o direcionamento da sua criatividade.

Peixes: entenda as suas questões íntimas e evite o desgaste emocional, pisciano. É hora de você valorizar as suas necessidades de reflexão.