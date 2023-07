Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta, 07

O primeiro “sextou” do segundo semestre de 2023 chega comunicativo, com a mente acelerada e muita vontade de abraçar o mundo. A Lua Cheia ainda avança pelos graus do signo de Peixes, acenando simpática para o Sol canceriano. Nesse embalo emotivo, os patronos da comunicação, Mercúrio e Urano, ficam em harmonia. Sabe aquela vontade de falar pelos cotovelos? Então: tome cuidado com ela, tá?

Isso porque, sob um céu tão intuitivo quanto sensível, a vontade de colocar para fora o que vem à mente é grande. Como hoje, para muita gente, as onipresentes redes sociais tornaram-se praticamente um diário público, é preciso fazer um filtro, pois ninguém está livre do julgamento – ou do cancelamento – alheio. Será que você realmente quer que as pessoas saibam tudo da sua vida?

É opinião praticamente unânime entre especialistas em marketing de influência que as pessoas dizem gostar de ver nas redes sociais a naturalidade e a espontaneidade. Mas tudo isso, é claro, desde que com muitos filtros e tratamento de imagem. E sem levantar temas impopulares, salvo se esses temas servirem para torná-lo ainda mais popular.

Por isso que, mais do que calcular as palavras, o que esses tempos de amores líquidos – e digitais – requerem é mais saúde mental para lidar com tanta comunicação o tempo todo. Onde fica o espaço para reflexão? Pois, que me desculpem os demasiadamente extrovertidos, mas introspecção é fundamental.

Tem rede social nova no pedaço e você já mergulhou de cabeça nela? Vá fundo! Não é preciso se culpar por querer fazer parte e se conectar. O que não pode é acabar deixando de viver conexões reais e nem se consumir pela ansiedade. Há sempre espaço para seguir, aprender, tomar contato, trocar. E isso pode, sim, ser saudável desde que haja consciência e ponderação. Pois, como tudo na vida, é preciso saber dosar!

Observe: com cerca de 70% de iluminação, a Lua Cheia ficará visível, ao Leste, a partir das 22h30, aproximadamente, e depois nos fará companhia no céu até o amanhecer do sábado, dia 8. Nas dependências da Constelação de Aquário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Markab, a estrela Alfa da Constelação do Pégaso.

Áries: use a sensibilidade aflorada para perceber o ambiente à sua volta, ariano. É preciso manter o seu bem-estar e não se deixar contaminar por o que não agrega.

Touro: você está sociável e bastante comunicativo, taurino. Por isso, converse com as pessoas, mas evite dar ouvidos a palavras maldosas.

Gêmeos: planeje-se para colher frutos do que está fazendo agora no longo prazo, geminiano. É preciso saber tomar a frente dos assuntos que interessam a você.

Câncer: invista em cultura e informação para ampliar os seus horizontes, canceriano. É preciso entender quais valores o norteiam.

Leão: organize-se financeiramente pensando no longo prazo, leonino. É importante que saiba o que deve ser mantido e o que pode ficar para trás.

Virgem: invista no diálogo, virginiano. O céu ajuda você a conversar com as pessoas e entender diferentes pontos de vista.

Libra: mantenha um ambiente equilibrado no dia a dia, libriano. É preciso saber como investir o seu tempo e recursos para ser mais produtivo.





Escorpião: faça algo por você, escorpiano. É importante se agradar um pouco, mesmo que o dia seja bastante atribulado.

Sagitário: cuide da sua morada interna, sagitariano. É fundamental que você dê atenção à sua família, mesmo que não consiga estar muito próximo.

Capricórnio: conecte-se com as pessoas, capricorniano. É preciso conversar, trocar ideias e estabelecer bons contatos.

Aquário: não perca tempo com o que não vale a pena, aquariano. É importante que você estabeleça prioridades e seja mais produtivo.

Peixes: cuidado com exageros, pisciano. Você está sensível e muito aberto aos excessos, então procure ponderação.

