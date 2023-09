Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta, 01

Cuidado com a pressa! Nesta sexta-feira, dia 1° de setembro, o astral parece afoito para a chegada do fim de semana. Então, vá com calma, pois o céu está cheio de energia, mas pode trazer tendência ao exagero e às distrações.

De passagem pelos últimos graus do signo de Peixes, a Lua Cheia amanhece de mãos dadas com o místico e sensível planeta Netuno, o gigante gasoso que representa o oceano do inconsciente. Com tanta inspiração, o dia começa quase mediúnico, mergulhado ainda no mundo dos sonhos. Por isso, é preciso tomar cuidado para não acabar afogado nos planos de fechar a semana de trabalho meio sem rumo.

Mais tarde, conforme o dia for dando as caras, a rainha da noite muda de signo, deixando os domínios piscianos para ingressar em Áries. Assim, a intensidade da Lua Cheia ganha ainda mais espaço para se engrandecer nos domínios ansiosos e energéticos do signo do carneiro. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também engata uma oposição com Marte, o planeta patrono da ação e da guerra.

Com tudo isso, é preciso estar atento para que a véspera do fim de semana não acabe saindo mais confusa e cheia de idas e vindas do que o habitual. Que todo mundo merece um descanso semanal, é fato. Entretanto, se há uma ânsia excessiva para sair correndo do trabalho, também será preciso repensar a natureza e a maneira como se lida com as demandas da profissão.

Pois é preciso sentir-se bem, ainda que desafiado, no dia a dia. Mas isso não pode chegar ao ponto de trazer explosões e implosões pessoais. Então, respire fundo! É sempre importante deixar tudo em ordem para que o “sextou” seja um exercício saudável e não um desespero por livrar-se de atividades que não fazem sentido algum para além de pagar boletos.

Observe: com aproximadamente 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes das 20h. Na divisa entre a Constelação de Peixes e a Constelação de Cetus, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste ficando visível até o nascer do Sol, na manhã do sábado, dia 2. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural ficará ainda alinhado a Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso, e também a Erakis, a estrela Mu da Constelação de Cepheus.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: com a intuição bastante aflorada e a sensibilidade em alta, é preciso tomar cuidado para não se confundir, ariano. Tenha foco e cuide também do seu corpo.

Touro: preste atenção ao entorno e, especialmente, ao comportamento das pessoas, taurino. É hora de você cuidar da sua energia e evitar pessoas que possam desgatá-lo.

Gêmeos: aja com naturalidade, seja firme, mas não deixe de ser empático, pisciano. É preciso se planejar e manter o seu planejamento.

Câncer: cuidado com a ânsia de querer resolver tudo de uma vez, canceriano. É importante que você consiga fazer uma coisa de cada vez, sem atropelar os outros.

Leão: perceba quem pode acompanhá-lo em sua jornada e aventuras, leonino. O céu pede que você esteja próximo de quem te inspira.

Virgem: saiba dialogar e evite julgamentos precipitados, virginiano. É hora de você saber quem está ao seu lado, reparando nas sutilezas.

Libra: atue em parceria, libriano. É fundamental saber dividir bem as tarefas, compartilhando o que você tem de melhor no dia a dia.





Escorpião: procure ter prazer nas coisas simples, escorpiano. É importante que você se divirta sem exagerar na dose.

Sagitário: o astral estimula o cuidado com a intimidade e as atividades prazerosas em família, sagitariano. Busque divertir-se com quem você mais ama.

Capricórnio: seja sincero, mas preste atenção nas palavras dos outros antes de sair falando, capricorniano. É importante notar as sutilezas alheias.

Aquário: circule. faça contatos, mas evite desperdiçar tempo e energia, aquariano. Seja mais assertivo em relação ao que for prioridade.

Peixes: com tanta energia psíquica, é preciso manter o foco, pisciano. Invista em você, administrando bem os seus recursos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias