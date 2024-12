Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 9

Virginia Gaia 09/12/2024 - 1:51 Para compartilhar:

Já que é início de mais uma semana de trabalho, justo no último e mais corrido mês do ano, então vá com tudo! Nesta segunda-feira, dia 9, o astral está acelerado, cheio de iniciativa e até com um toque meio impulsivo. Então, segure a ansiedade, pois tem muita coisa para fazer, mas ainda assim é preciso saber avançar com equilíbrio.

Na dança dos corpos celestes, a Lua Crescente avança pelo zodíaco e ingressa no energético signo de Áries. Só por isso, já podemos dizer que este primeiro dia útil da semana já chega com uma carga extra de energia. Mas não é só, pois tem mais! A rainha da noite, ao longo do dia, formará também um aspecto harmônico com o guerreiro planeta Marte, no signo de Leão.

Contudo, fica o alerta: o planeta vermelho segue em movimento retrógrado aparente e, dessa forma, é preciso tomar cuidado redobrado com as decisões e as ações precipitadas. Nesse ciclo de retrogradação, Marte está no signo de Leão, o território zodiacal da individualidade e da expressão pessoal. Por isso, vale tomar cuidado com as ações individuais que podem acabar soando como individualistas.

Aliás, esse talvez seja o grande tema desse contexto astrológico: discernir a necessidade de iniciativa própria do excesso de ímpeto voltado apenas para si mesmo. Pois o simbolismo do Leão é exatamente o que toca a nobreza de ação pessoal, mas de forma a deixar um legado para as pessoas. Pois gente que toma a frente das coisas é ótimo – isso é ter iniciativa – mas quem usa disso para querer tudo para si, sem compartilhar com outras pessoas, é egoísta. E não há nada de nobre no egoísmo.

Então, é hora de evocar a empatia, essa palavra que pode estar até meio batida nos últimos tempos, mas que nunca sai de moda. Que tal ficar atento para identificar o que você pode fazer para ajudar alguém? Estender a mão, especialmente nas coisas mais simples, é uma forma de encontrar mais significado para o exercício do seu poder pessoal.

Porque, no fim, poderoso é aquele que tem a capacidade de abrir caminhos para si, mas em benefício de mais gente ao seu redor. E isso é tudo o que o Sol sagitariano mais consagra ao brilhar nas dependências zodiacais do mítico arqueiro celeste!

Observe: com mais de 60% de iluminação, a Lua Crescente estará bem alta no céu, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até depois da 1h da manhã da terça-feira, dia 10. Ao longo desse período, o nosso satélite natural também se aproxima da longitude de Diphda, a estrela Beta da Constelação de Cetus.

Áries: você está com a sensibilidade em alta, ariano. Procure tomar cuidado para direcionar isso de maneira positiva.

Touro: procure começar a semana de bom humor, taurino. É importante que você cuide do seu bem-estar em um noive amplo.

Gêmeos: pense no futuro, mas não deixe de agir no presente, geminiano. O céu pede mais planejamento.

Câncer: exerça a sua liderança de forma positiva, canceriano. Seja firme nas suas decisões, mas não deixe de ser gentil.

Leão: ouça mais as opiniões dos outros e esteja aberto a novidades, leonino. O céu pede mais atenção a diferentes pontos de vista.

Virgem: esteja aberto para virar páginas, virginiano. O momento pede mais abertura para mudanças de direção.

Libra: saiba negociar com as pessoas para conseguir chegar onde quer, libriano. É hora de fazer bons acordos e parcerias.

Escorpião: invista na sua rotina e procure ter um dia produtivo, escorpiano. É hora de você se organizar.

Sagitário: dê espaço para ouvir mais e, então, seja ouvido, sagitariano. O céu pede mais troca intelectual com quem está à sua volta.

Capricórnio: dê atenção às suas prioridades também na vida pessoal, capricorniano. É fundamental que você cuide da sua intimidade.

Aquário: comunique-se na medida certa, aquariano. É hora de falar o que pensa, mas sem se expor demais.

Peixes: tenha foco, pisciano. O céu pede para você saber se concentrar no que você quer e seguir em frente com mais confiança.