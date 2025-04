Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 7

Que tal começar a semana colocando a vida em ordem? Pois é isso que esta segunda-feira, dia 7, promete. Com o céu agitado e muita coisa por fazer, então o negócio é colocar a mão na massa e, especialmente, perguntar: o que é mais valioso para você?

É para agregar valor sem sucumbir a frases prontas. E também para ser alguém de alto valor sem se colocar à venda. Então, se dê valor e também valorize as pessoas certas, pois tudo na vida tem o seu preço, menos o amor verdadeiro. Porque não dá para aplicar a mais-valia à lógica das relações humanas!

O pique de alta produtividade fica por conta do fim do período de retrogradação do comunicativo Mercúrio. Com mudança na direção aparente, o planeta também conhecido como “mensageiro dos deuses” passará a avançar na direção habitual da sequência de signos do zodíaco, deixando tudo mais prático e agilizado. Atualmente nos últimos graus do signo de Peixes, Mercúrio também promete revelar o que está mentalmente e emocionalmente confuso, ajudando no entendimento daqueles que precisam se ajustar e ajudar.

Para colocar ainda mais lenha na fogueira de todos os enlaces e parcerias, o planeta Vênus – ainda em movimento retrógrado aparente – chegará ao grau exato de uma conjunção com o sisudo Saturno. Com isso, o astral cobra mais compromisso, deixando claro também aqueles que parecem não querer nada com nada!

E é sob esse contexto que a geometria celeste parece elucidar quem merece ou não ser valorizado. E quem também sabe ou não se dar valor. Porque, no fim, a arte de se relacionar versa sobre a riqueza dos que compreendem o quão valioso é o amor!

Comece a semana com tudo: seja rico de alma!

Observe: com quase 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Nas dependências da Constelação de Leão, rainha da noite alcançará também a longitude de Merak, a estrela Beta da Constelação da Ursa Maior. Deslocando-se em direção ao horizonte Oeste, o nosso satélite natural poderá ser visto até quase às 2h30 da manhã da terça-feira, dia 8.

Áries: seja criativo, ariano. É hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, resolvendo tudo com bom humor.

Touro: organize o seu universo interno, taurino. É importante cuidar de você e da sua base emocional.

Gêmeos: estabeleça trocas produtivas com as pessoas, geminiano. Preste atenção nas conversas e perceba nas entrelinhas.

Câncer: tenha senso de prioridade e siga em frente, canceriano. É importante ser otimista e precavido ao mesmo tempo.

Leão: tenha mais confiança para seguir em frente, leonino. O céu pede mais disposição para fazer acontecer.

Virgem: dê valor às suas necessidades psíquicas, virginiano. Evite situações muito desgastantes e coloque a vida em ordem.

Libra: é hora de valorizar as pessoas, mas ter senso de prioridade, libriano. Perceba quem é digno de confiança.

Escorpião: encare desafios de forma a construir o futuro, escorpiano. O céu pede mais equilíbrio e serenidade para ir em frente.

Sagitário: aprenda mais com quem está à sua volta, sagitariano. Lembre-se de que trocar experiências é fundamental.

Capricórnio: desapegue do que não serve mais, capricorniano. O momento pede mais leveza para avançar.

Aquário: seja justo com as pessoas e ouça mais as necessidades alheias, aquariano. O dia abre espaço para selar bons acordos.

Peixes: comece a semana cheio de energia e seja mais produtivo, pisciano. Valorize o seu bem-estar, inclusive no trabalho.